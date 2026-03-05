In sei formazioni già qualificate ai playoff

Con sette giornate del girone di ritorno giocate e quindi a quattro dal termine e qualche partita da recuperare, sono già sei le formazioni qualificate matematicamente ai playoff.

La capolista imbattuta Maia Merano, attende un turno per la certezza matematica della vittoria della regular season, cosa che pare a tutti ormai scontata, l’unico dubbio possibile è capire se arriverà in fondo senza subire sconfitte, che poi è la vera scommessa di coach Zampedri. Ben diversa la situazione tra la seconda piazza e la sesta, con ben cinque formazioni già qualificate ai playoff, racchiuse in soli due punti. Questo plotone, che prendendo un termine dalla geopolitica, abbiamo scherzosamente appellato con il termine “superpotenze erbivore”, è composto da Pergine, Gardolo, Alto Adige-Sudtirol, Blue Bear e l’Europa Bolzano che ha da poco staccato il pass per la fase successiva, grazie ad un ottimo filotto di successi in questa seconda fase. La formazione bolzanina di coach Santangelo, potrebbe anche candidarsi a diventare la seconda forza del campionato visto il buon momento e lo slancio in queste ultime giornate.

Il settimo posto è attualmente occupato dai Night Owls di coach Caldara, e a quanto pare sembra anche che ci rimarranno in quella posizione. La matematica non è ancora arrivata per il passaggio ai playoff, ma i “gufi”, visti i punti di vantaggio (e anche di svantaggio sulle altre), hanno un mezzo piede alla fase nobile, ma servono quantomeno un paio di giornate per la certezza. Apertissima invece la caccia all’ottavo e ultimo posto utile per i playoff, se sino a qualche settimana fa i Red Fox Mori-Brentonico erano abbastanza tranquilli, ora hanno capito che sul fondo classifica c’è vita, forse troppa per i loro gusti. Il recente successo del Cus ai danni dei Red Fox stessi e quello del Bressanone contro i Night Owls, dimostrano che tutto può ancora succedere. La formazione di coach Tranquillini, può ringraziare la Pallacanestro Bolzano, che grazie al suo primo storico successo ai danni del Cus Trento, ha impedito a questi di agguantare proprio i Red Fox in classifica. La corsa all’ottavo posto, sarà fra tre formazioni, Red Fox Mori-Brentonico, Cus Trento e Bressanone. Troppo attardata la Pallacanestro Bolzano per rientrare in questa bagarre a cinque giornate dal termine.

La classifica