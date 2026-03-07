Continua lo strapotere del Villazzano

Seconda d’andata per la fase “top” del campionato di DR3, anche se la sfida fra Valle di Cavedine e Rotaliana verrà giocata a fine marzo. Inarrestabile la corsa del Villazzano.

Prosegue la corsa della capolista Villazzano, che espugna senza problemi il campo del JBR Rovereto. Partenza sottotono per la formazione di coach Pizzinini, capace di chiudere avanti di poco, 8-10 al termine del primo parziale. Il vero Villazzano si fa notare nel Q2, quando gli ospiti in maglia nero-viola mimetica inizia a fare sul serio, portandosi a metà del match sul punteggio di 16-38. I padroni di casa guidati da coach Bortuzzo, provano a mettere in difficoltà la capolista nel terzo parziale, ma riuscendoci solo il parte, infatti gli ospiti alla lunga la spuntano, la tripla di Barbieri sul finale del quarto, permette al Villazzano di guadagnare ulteriormente, 29-53. Ritmo ancora sostenuto nell’ultimo frangente, con ospiti che vanno a chiudere con il definitivo e mai messo in discussione 41-69, che sancisce il quasi monopolio del Villazzano in questa fase. Fra i roveretani, soltanto Vugdalic in doppia cifra con 11 punti. Nelle fila del Villazzano, Barbieri piazza soltanto triple, 15 punti per lui, tutti da oltre l’arco. Lo segue Martemucci, a segno con 14 punti.

Si riprende dopo la prima sconfitta la Virtus Altogarda di coach Ziggiotto, che sui legni di casa ferma le velleità del Paganella Lavis, sconfiggendolo per 62-53, relegando la formazione di Roccabruna nella parte bassa della classifica, tanto per capirci quella che non accederà alla fase dei playoff. Se fra i rivani, soltanto Detoni raggiunge la doppia cifra con 13 punti, nel Paganella, Marchesi a quota 15 e Dalpiaz con 11.

Blue Bear Birrazzano che confermano il buono stato di forma, sconfiggendo i Not In My House di coach Zacco, mostrando l’ambizione di voler lottare per il secondo posto in classifica. “Gufi” padroni di casa che partono benissimo, il primo parziale si chiude sul 20-10. La risposta della formazione di Cesconi è veemente, il gap recuperato è notevole e le due formazioni vanno alla pausa lunga sul punteggio di 29-27. Il rientro dalla pausa lunga vede il confermasi del ritmo, ospiti che continuano a guadagnare punti, trovando prima il pari e poi superando gli avversari, alla mezz’ora di gioco il punteggio è di 43-48. Inerzia che favorisce ulteriormente gli “orsi”, che vanno a chiudere la disputa con il punteggio finale di 49-65. Nei NIMH, in doppia cifra soltanto Maccani con 16 punti. Nei Blue Bear è ben differente il bilancio, Poli a quota 13, Salvetta con 11, Zobele e Maino entrambe a quota 10.