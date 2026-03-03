Merano e Val di Fiemme vincenti alla prima

Nella prima d’andata del girone di consolazione, giocato solo per due terzi, in quanto manca una partita posticipata, il Val di Fiemme e il Maia Merano piazzano i colpi giusti in apertura.

Viaggia sul velluto il Val di Fiemme di coach Melini sul campo del Primiero, andando così a vincere la prima partita di questa fase per i piazzamenti di consolazione. Partono troppo forte gli ospiti per capitan Scalet e compagni, subito sotto per 6-25 al termine del primo parziale. Ritmo non molto dissimile anche nel Q2, Val di Fiemme lanciassimo, che si porta sul punteggio di 16-48 a metà partita. Il rientro dalla pausa lunga è meno pesante per i padroni di casa, che riprendono un pò fiato, anche se comunque gli ospiti non mollano la presa, 28-66 alla mezz’ora di gioco. Ovviamente più blando l’ultimo parziale, l’esisto era già scontato visto quanto accaduto i tre parziali precedenti e la partita si chiude sul definitivo 31-76. Nessun giocatore in doppia cifra nel Primiero, il migliore in campo è Partel con 8 punti. Diversa la situazione in casa Val di Fiemme, con Teodori a segno con 15, Chris a quota 14, Pesci 11 e Dallasega con 10.

Parte molto bene il Maia Merano in questa seconda fase di campionato, espugnato per la prima volta nella stagione il Palabocchi di Trento dei Night Owls, campo particolarmente indigesto per i meranesi. Inizio partita equilibrato, ma a metà del primo quarto, gli ospiti trascinati da Matiqi, Cristoforetti e Ben Amor, piazzano un break micidiale. Il primo parziale si chiude sul 11-19, ma a metà del Q2, il punteggio è addirittura di 11-30. Padroni di casa che si riprendono nella seconda parte del parziale, tanto che a metà partita il punteggio è di 26-35. Rimonta degli uomini di Rufini che arriva puntuale, “gufi” che si portano pure in vantaggio, tanto che al termine del Q3 si portano sul 47-43 alla mezz’ora di gioco, avendo la sensazione di avere la partita in pugno. Ultimo parziale con ospiti trascinati da Zampedri e Massaro che suonano la carica, sostenuti da Tirello e Cristoforetti. In un attimo i meranesi riprendono il comando del match con sapienza e lo portano sino al termine, con il punteggio definitivo di 64-78. Fra i padroni di casa, in doppia cifra Sangalli con 22 punti e Fateh Moghddam a quota 10. Nel Maia, Cristoforetti a quota 17, Ndaye con 14, Matiqui a 13 e Massaro con 12.