Tre trentine a caccia di punti

Settimo round di ritorno, con tutte e tre le formazioni trentine impegnate in sfide delicate ma che potrebbero dare anche grandi soddisfazioni e indicazioni per l’immediato futuro. Evitare i passi falsi è la parola d’ordine di questo week end.

Le danze di questo turno verranno aperte dalla Virtus Altograda, che in casa affronterà la quarta forza del campionato, il Legnago, al quale manca pressoché nulla per entrare matematicamente nei playoff. Alla formazione di coach Di Salvatore servono punti preziosi, la vittoria non è impossibile, specie sullo slancio di quanto visto di buono nello scorso turno. Approfittare del turno casalingo e anche di quello che potrebbe accadere sul campo di Civezzano, potrebbe togliere dalla situazione complicata la formazione di Riva del Garda. Psicologicamente, per portare a casa i due punti, bisogna partire dal bel successo della scorsa settimana ai danni del Leobasket, di fatto i rivani non devono sprecare l’occasione di avvicinarsi ed entrare in zona playoff. All’andata si imposero i veneti con il punteggio di 74-66.

SABATO, 28 FEBBRAIO 2026 ore 18:30

VIRTUS ALTO GARDA (6-12) - LEGNAGO (11-7)

Forse la sfida più difficile per le tre formazioni trentine in questo turno, quella del San Marco Rovereto di coach Eglione, che fuori casa dovrà affrontare il Nuovo Argine a Vicenza, formazione che naviga in sesta posizione e che si può dire con più di un piede e mezzo nei playoff. All’andata a Rovereto finì con il punteggio di 59-83, ma nel frattempo la formazione di Eglione è cambiata molto e rafforzata, quindi tutto è possibile. Al San Marco Rovereto servono punti per uscire dalla “tonnara”, un eventuale vittoria contro una formazione di medio-alta classifica, sarebbe un segnale importante. Fra i roveretani, quasi sicuramente assente Dellantonio, all’ultimo mancherà Zambaldi Matteo, con un leggero problema fisico dopo l’ultimo allenamento, al suo posto convocato il fratello Federico.

DOMENICA, 01 MARZO 2026 ore 18:00

NUOVO L'ARGINE 2001 (11-7) - SAN MARCO ROVERETO (6-12)

Il programma della settima di ritorno viene chiuso dalla partita fra i Lagorai Wolves e la Virtus Isola della Scala. La formazione di Bianchi è ad un passo dai playoff e la certezza potrebbe già arrivare in questo turno, a patto di vincere e attendere gli esiti di altri incontri. L’eventuale vittoria della formazione che gioca a Civezzano contro Isola della Scala, farebbe estremamente comodo sia alla Virtus Altogarda che al San Marco Rovereto, tenere lontana dalla zona playoff la formazione di una delle capitali italiane del riso, sarebbe strategica per la corsa di entrambe sia in vista dei playoff che della possibile salvezza diretta. All’andata la formazione di coach Bianchi passeggiò nella bassa veronese con il punteggio di 50-76, speriamo che il risultato si ripeta.

DOMENICA, 01 MARZO 2026 ore 18:30

LAGORAI BASKET (11-6) - VIRTUS ISOLA D.SCALA (5-12)

La classifica

Il programma della settima di riotrno