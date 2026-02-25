Villazzano subito vincente e arriva anche un dono

Nel primo turno d'andata, la capolista Villazzano mostra già i muscoli contro i Not In My House e al contempo riceve un bel regalo dall'acerrima concorrente Blue Bear, che ferma la Virtus Altogarda.

Parte bene l’avventura nella seconda fase del JBR Rovereto, che vince sul campo della Rotaliana, sorpresa della prima fase del torneo, dominando la parte iniziale del match, ma subendo molto in quella centrale dell'incontro. Subito avanti i roveretani, il primo parziale in archivio sul punteggio di 9-19. Si riprende la formazione di casa guidata da coach Anfora nel Q2, tanto che riesce a dimezzare il divario, a metà partita il tabellone si prende una pausa sul 22-27. Il buon trend della Rotaliana prosegue nel terzo parziale, ospiti in difficoltà, alla mezz’ora di gioco si trovano sotto, 47-41. Ironia della sorte, i roveretani, nel momento più complicato, dopo aver patito per 20 minuti, ritrovano il giusto ritmo e alla fine impongono la propria supremazia sugli avversari, andando a chiudere con il definitivo 59-63, che premia la resistenza alla lunga distanza da parte degli ospiti. Per la Rotaliana, Camargo in doppia cifra con 18 punti, seguito da Venturini con 13 e Selber a 10. In maglia roveretana, Vettori con 12 marcature e Camboni a quota 10.

Il Valle di Cavedine espugna il campo della concorrente Paganella Lavis, venendo a capo della disputa soltanto nel finale. Il primo parziale è nel segno dell’equilibrio, si chiude infatti con il punteggio di 15-15. La formazione di Speziali riesce a trovare un leggero vantaggio al termine del Q2, le due formazioni si prendono la pausa canonica sul punteggio di 29-32. Più equilibrato il terzo parziale, anche se gli ospiti allungano del minimo sindacale, 46-50 alla mezz’ora di gioco. Decisivo l’ultimo parziale, i padroni di casa guidati da Roccabruna, si disuniscono nel finale, gli ospiti rimangono compatti e non mollano la presa, andando a chiudere con il punteggio di 54-70. Nel Paganella, in doppia cifra Dalpiaz con 18 punti e Bosetti a quota 14. Ben diverso il bottino personale di Apolloni del Valle di Cavedine, a segno con 31 punti, tra i quali anche 7 triple. Lo segue a distanza Gasperi, sfiorando la doppia cifra con le sue 9 timbrature.

Dominio assoluto per la capolista Villazzano contro i Not In My House di coach Zacco, che parte con il piede giusto anche nella seconda fase. Partenza a razzo per la squadra dello stratega Pizzinini, le due tripla di Barbieri fanno effetto, il primo parziale si chiude sul 22-10. Ritmo che non cala nel Q2, i padroni di casa in maglia nero-rosa mimetica, mettono all’angolo gli ospiti, a metà partita il punteggio è di 44-22. Rientro in campo con il Villazzano che ha tutta l’intenzione di chiudere il match quanto prima, alla mezz’ora di gioco il divario pare incolmabile, 69-32. Padroni di casa cannibali, che si prendono anche il lusso di dominare l’ultimo parziale, anche se il ritmo naturalmente cala nel finale e la partita si chiude sul definitivo 86-40. Nelle fila del Villazzano, Martemucci a segno con 17 punti, il duo formato da Varneri e Barbieri, entrambe a quota 14. Notevole l’apporto dei missili da oltre l’arco per il Villazzano, ben 12 triple nel match, solo quelle sarebbero bastate per piegare gli avversari. Nei NIMH, in doppia cifra Maccani con 11, segue Orempuller con 8.

Importante affermazione dei Blue Bear, che vincono la sfida con la diretta concorrente Virtus Altogarda, favorendo così la fuga della capolista Villazzano. Parte bene la formazione di Cesconi, capace di stare avanti nel primo parziale, 16-14, i tre canestri di seguito di Maino sono un bel segnale per gli “orsi”. Padroni di casa che proseguono nella percussione, la formazione rivana soffre l’iniziativa avversaria e a metà partita il punteggio è di 27-21. Il rientro dagli spogliatoi premia la formazione di casa, capace di guadagnare ulteriore terreno, alla mezz’ora di gioco il tabellone si ferma sul punteggio di 41-27. Ultimo parziale dove le “vecchie glorie” rivane mostrano di che pasta sono fatti, ma i padroni di casa in qualche maniera non cedono, lasciano un po’ di terreno agli ospiti, ma senza compromettere l’esito finale, 49-38 per gli “orsi blu”. Fra i padroni di casa, Maino mattatore della serata, 16 punti, seguito dal compagno Poli a quota 9. Nella Virtus, un duo formato da Pace e Vicari, 10 punti a testa.