Albignasego e Conegliano sulla strada delle due regionali

Nona di ritorno, che vede sfide davvero interessanti per le due formazioni regionali, se Rovereto è matematicamente ai playoff ma le serve il successo per consolidare, ai Piani Bolzano servono punti preziosi per piazzarsi.

Tecnisan Rovereto che torna in campo dopo la sconfitta un po' inattesa subita in casa nel turno scorso, cosa che ha rovinato il record positivo fra le mura amiche. Sulla strada degli uomini di coach Fumagalli, l'Omas Albignasego, battuto all'andata con il punteggio di 73-63. Servono i due punti per non mollare la presa sul secondo posto, ma l'eventuale vittoria roveretana farebbe anche parecchio comodo ai Piani Bolzano, infatti gli avversari della JBR, sono in diretta concorrenza proprio con i bolzanini. Posto playoff acquisito per Rovereto, bisogna ora tenere duro e rimanere fra le prime quattro entro il termine della regular season.

DOMENICA, 01 MARZO 2026 ore 18:00

OMAS ALBINGNASEGO (9-13) - TECNISAN JBR ROVERETO (19-4)

Anche i Piani Bolzano di coach Massai giocheranno il proprio turno la domenica, un impegno non di certo facile, infatti a far visita ai bolzanini, ci sarà la Vigor Conegliano, attualmente quinta in classifica e a -4 dalla formazione roveretana. Anche in questo caso l'eventuale vittoria bolzanina, avrebbe un duplice effetto, positivo nell'immediato per la formazione di Massai, ma anche alla lunga per i roveretani, che si toglierebbero di dosso una possibile concorrente. All'andata prevalse di pochissimo Conegliano, vincente per 57-55.

DOMENICA, 01 MARZO 2026 ore 18:00

BASKET PIANI BOLZANO (10-13) - VIGOR BK CONEGLIANO (17-6)

