A caccia di punti contro le dirette inseguitrici
Settima di ritorno, che vede le due formazioni regionali impegnate contro le dirette inseguitrici. Servono due vittorie per blindare le posizioni in classifica, il Charly necessita anche di avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione matematica ai playoff.
La Tecnoedil Trento di coach Pedrotti ritrova nel giro di poco più di una settimana, la diretta concorrete Run & Jump Horus Padova, che nel recupero della scorsa settimana ha battuto in quel di Ravina con il punteggio di 65-58. Match decisivo per la conquista del secondo posto, al quale ambisce anche la formazione padovana. Ricordiamo che le trentine hanno da poco acquisito l’accesso matematico ai playoff. In caso di vittoria delle trentine, la seconda piazza in classifica verrebbe blindata ulteriormente.
SABATO, 28 FEBBRAIO 2026 ore 19:00
RUN & JUMP (14-5) - TECNOEDIL TRENTO (15-4)
Il Charly Merano di coach Travaglini, dopo la recente sconfitta contro la non strepitosa Rhodigium, cerca una vittoria casalinga contro la diretta concorrente Motta, che all’andata vinse con il punteggio di 68-61. Servirebbe una vittoria convincete, con almeno 8 punti di differenza, anche per distanziare definitivamente la diretta avversaria e avvicinarsi a grandi passi alla qualificazione matematica ai playoff, potrebbero bastare anche solo due turni, molto dipenderà anche da quello che faranno le inseguitrici delle ragazze meranesi.
DOMENICA, 01 MARZO 2026 ore 19:00
CHARLY BASKET (12-7) - PALL.MOTTA (10-9)