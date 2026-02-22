Lagorai perdente a Creazzo ma il San Marco vince la sfida

Un successo e una sconfitta per le compagini trentine nel pomeriggio di domenica. Se la sconfitta del Lagorai Wolves dovrebbe essere indolore, la vittoria del San Marco Rovereto è invece fondamentale per la compagine di Eglione.

Compito non semplice per il Lagorai che sul campo del Creazzo esce sconfitta, avendo provato a lottare per tutta la durata del match. Il Lagorai parte bene grazie alle due trovate di Ippedico e Zobele, 0-4, che poi si rivelerà l’unico vantaggio dei trentini. Padroni di casa veneti che mettono il naso avanti con il canestro del 7-6, poi corrono senza trovare opposizione in campo sino al 20-6. Parigi rompe il maleficio, prima un libero poi una tripla, 20-10, ma il parziale si chiude con il punteggio di 23-10. Creazzo ha avuto una partenza che poteva mettere all’angolo i trentini, ma la formazione di coach Bianchi corre ai ripari, subito Ippedico ai liberi e poi Dei, 25-14. Due triple di Iobstraibizer destabilizzano gli equilibri, 27-22, coach veneto costretto al timeout. Cortesie reciproche, ma il nuovo canestro di Iobstraibizer crea più di un grattacapo agli avversari, 31-29. Ippedico trascina i suoi a -1, ma nel finale i padroni di casa chiudono avanti, 36-33 a metà partita, ma il tesoretto del primo quarto è stato eroso. Parte bene la seconda parte del match, grazie al canestro di Papa, ma poi Creazzo si fa più concreta e salvo la fiammata di Iobstraibizer, gli ospiti sono poco incisivi, tanto che il parziale si chiude con il punteggio di 54-43, veneti che hanno passato la doppia cifra di vantaggio. Ippedico apre con una tripla l’ultimo quarto, poi Zobele piazza un bel canestro, 56-48. Creazzo non molla, scappa, tocca il 61-48, costringendo coach Bianchi al timeout. Il divario si fa importante, Parigi prova a richiudere, 64-54, ma il tempo è tiranno, un solo minuto e mezzo al termine. La partita si chiude con il definitivo 71-56. Sconfitta che ci poteva stare ,il Lagorai ha pressoché acquisito un posto ai playoff, manca pochissimo per la matematica. A livello personale, Iobstraibizer a quota 15, lo segue Ippedico con 11 e Zobele a quota 10.

Successo strategico per il San Marco Rovereto di coach Eglione, che solo nella seconda parte del match riesce a domare un Buster Verona che sino in fondo tenta il colpaccio. Aprono i roveretani con il canestro di Matassoni, ma subito superati dagli ospiti, 3-5. Pari di Matassoni e sorpasso da parte di Pizzini, 7-5. Si gioca punto a punto, la posta in palio è notevole. Con i due canestri di Pizzini e Matassoni, provano gli uomini di Eglione a guadagnare terreno, 14-11. Sorpasso firmato dagli ospiti, contro sorpasso firmato Rella, 19-17 con la sua tripla. Vinante nel finale acciuffa gli ospiti grazie ad una tripla, 24-24, ma nell’ultimo guizzo gli avversari chiudono con il 24-26. Tentano la fuga gli ospiti ad inizio Q2, coach Eglione costretto ad un timeout iniziale. Pizzini infila un missile per non farli scappare. Traore porta i suoi nuovamente a -3, ma il Buster non molla la presa. Non molti i punti per parte, ma efficace la strategia dei veronesi, a metà partita il punteggio è di 36-41. Sarà il terzo parziale ad essere determinante, subito Traore, poi Dorigotti per il 40-44. Pizzini e Traore in tandem portano i roveretani a contatto degli ospiti. Il pari arriva son due liberi di Dorigotti, ma il sorpasso lo firma Matassoni con una tripla. Il terzo periodo si chiude con Rovereto avanti, 59-53. Zambaldi impedisce un tentativo serio di ricucire da parte degli avversari, poi Pizzini e Rella piazzano i giusti colpi per il 66-59. Le due formazioni si inseguono, Rovereto gestisce bene il prezioso vantaggio, con la tripla di Matassoni mette una seria ipoteca a meno di 3’ dal termine, suo il 75-66. Ultime scaramucce, specie dalla lunetta, il match si chiude con il preziosissimo 79-71, punti fondamentali per il San Marco se vuole la salvezza diretta tentare la caccio ad un piazzamento playoff. A livello personale, Matassoni padrone del campo, 21 punti, lo segue Pizzini con 16, Dorigotti a quota 13 e Traore con 11.