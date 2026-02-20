Se Rovereto è tranquilla, ai Piani serve una vittoria

Ottavo round del girone di ritorno, con le due compagini regionali impegnate nel campionato di serie C, che affronteranno un turno con lo spirito molto diverso fra loro, chi può festeggiare già l’accesso ai playoff e chi invece lotterà contro una diretta concorrente.

La Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, nel turno infrasettimanale, vincendo in quel di Bolzano, ha staccato il biglietto per i playoff con un larghissimo anticipo, cosa non da poco per la formazione neopromossa. L’avversaria Concordia Schio non va sottovalutata, in quanto in piena corsa per i playoff e di certo soffre della concorrenza delle dirette rivali. All’andata andò benissimo per Czumbel & soci, che vinsero con il netto punteggio di 58-82. L’occasione per una nuova vittoria non va persa, fra l’altro l’eventuale successo roveretano, farebbe più che comodo ai bolzanini dei Piani, sarebbe quantomeno una cortesia dopo aver espugnato il giovedì sera il loro campo.

SABATO, 21 FEBBRAIO 2026 ore 20:30

TECNISAN JBR ROVERETO (19-3) - CONCORDIA BK SCHIO (12-10)

Sfida fra le più delicate quella della domenica sera, che vede i Piani Bolzano di coach Massai impegnati contro la diretta concorrente The Team di Riese Pio X in trasferta. All’andata la vittoria andò ai bolzanini, con un risultato davvero risicato, 58-56. Non si possono fare calcoli, ai bolzanini serve una prova di carattere e vincere in Veneto, in modo da distanziare la diretta concorrente e mirare alla conquista di un posto al sole in vista dei playoff. L’ottima prova di carattere nel derby contro Rovereto dovrebbe essere la base di partenza per andare a giocarsi una sfida fondamentale in casa della diretta concorrente.

DOMENICA, 22 FEBBRAIO 2026 ore 18:00

THE TEAM 2.0 (9-12) - BASKET PIANI BOLZANO (10-12)

La classifica in Serie C

Panoramica dell'ottava di ritorno