Si gioca il derby del Nord

Come nel girone d'andata, l'unico turno infrasettimanale in serie C, prevede il derby fra i Piani Bolzano e la Tecnisan Rovereto. Entrambe attualmente in zona playoff, lotteranno per le proprie ambizioni.

Settimo round del girone di ritorno, che vedrà in scena il secondo atto del “derby del Nord”, con i Piani Bolzano che attendono nella propria tana la Tecnisan Rovereto. All’andata si imposero i roveretani di coach Fumagalli, finì con il punteggio di 79-62. Non sarà così semplice questa volta, la formazione bolzanina di coach Massai, ha piazzato qualche bel colpo in questi mesi, mettendo in crisi formazioni anche più forti sulla carta. Fra l’altro ai bolzanini servono punti per consolidare la posizione, attualmente la settima. Ai roveretani servono certezze, due punti potrebbero garantire l’accesso prematuro ai playoff, in larghissimo anticipo e al di là delle speranze estive prima della partenza del campionato. Al momento le formazioni paiono al completo.

Match importante per Bolzano, ma il prossimo con lo scontro diretto on The Team di Riese lo è molto di più. L’eventuale sconfitta roveretana non comporterebbe gravi danni al percorso della formazione della Città della Quercia, ma la vittoria potrebbe già portare l’accesso matematico ai playoff.

GIOVEDÌ, 19 FEBBRAIO 2026 ore 20:45

BASKET PIANI BOLZANO (10-11) - TECNISAN JBR ROVERETO (18-3)

Pala Mazzali, viale Trieste 17, 39100 Bolzano

La classifica in Serie C

la panoramica della settima di ritorno