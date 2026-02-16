Continuano a correre le due regionali

La quinta di ritorno vede due belle affermazioni da parte delle compagini regionali, capaci di vincere autorevolmente e di consolidare di conseguenza le proprie posizioni in classifica.

Importante tassello in vista dei playoff per il Charly Merano, che fra le mura di casa sconfigge la Virtuscamin Padova, risolvendo il tutto nell’ultimo parziale. Il primo quarto parte bene per le ragazze di coach Travaglini, subito 6-0. Solo nel finale del parziale le ospiti si rendono pericolose e il primo quarto si chiude sul 13-10. Equilibrato il secondo parziale, dove le due formazioni si studiano a distanza, si gioca punto a punto e a metà partita il punteggio è di 29-27, le meranesi mettono il naso avanti grazie ai due liberi di Diana Schwienbacher. Non cambia molto nel Q3, le due formazioni sono in equilibrio, alla mezz’ora sono sul 41-38. La partita si definisce nell’ultimo parziale, con il Charly che mette la freccia, giocando un bel parziale e andando a chiudere sul definitivo 63-54, toccando prima il massimo vantaggio di +11. A livello personale, straordinari domenicali per Diana Schwienbacher, 40 minuti di gioco e 24 punti a referto. In doppia cifra anche Arianna Pistore e Rosa Kob, entrambe a quota 12.

Torna a vincere la Tecnoedil Trento che esce vittoriosa dal campo di Martellago. L'inizio di partita è tutto a favore delle padrone di casa di Martellago che partono subito forte e piazzano un parziale di 7-1 grazie a Boschiero. Ma la reazione di Trento non si fa attendere e con il duo Sartori-Pierich ristabilisce la parità, per poi allungare fino al 11-14 del primo periodo. Nel secondo periodo Trento alza l'intensità difensiva concedendo solo 2 canestri dal campo alle padrone di casa e con Vecchini e Pierich allunga il punteggio fino al 17-34 di metà partita. Terza frazione di gioco vede solo una squadra in campo, Trento colpisce ancora con Sartori e con Pierich dalla lunga distanza scavando un solco incolmabile per Martellago fino al 27-52. Nell'ultima frazione di gioco Martellago si chiude in difesa concedendo tanti tiri a Trento, che con una buona percentuale dalla lunga distanza (saranno 9 le conclusioni da 3 punti a fine partita) chiude il match con il punteggio definitivo di 33-74. Fra le ragazze guidate da coach Omar Pedrotti, in doppia cifra Victoria Pierich con 16 punti, Alice Sartori a quota 12 e Nathalie Saumer con 10.