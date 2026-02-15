Punti pesanti per i Piani Bolzano

Nel posticipo domenicale della sesta di ritorno, i Piani Bolzano vendicano la sconfitta dell’andata e sconfiggono il Marostica, stando avanti per tutta la partita.

Vittoria netta e senza ombre quella dei Piani Bolzano, che sul campo di Marostica porta a casa due punti preziosi che servono al momento per blindare l’ottavo posto in classifica. Primo parziale senza storia, subito uno 0-7 prima delle reale reazione dei veneti. Marostica in piena difficoltà, il primo parziale si chiude sull’emblematico 4-16. Q2 che parte molto bene, tripla di Carretta per aprire le danze e poi i fratelli Triggiani piazzano i punti del 4-24, partita che pare già segnata. C’è un accenno di orgogliosa reazione da parte dei veneti, ma i bolzanini non possono perdere la preziosa occasione, si va alla pausa lunga sul punteggio di 17-37. Il terzo parziale è l’unico dove i padroni di casa si fanno effettivamente pericolosi, gli uomini di Massai fanno il meglio restando attaccati e perdendo il meno possibile, alla mezz’ora di gioco il tabellone si ferma sul 39-54. Ultimo quarto aperto dal ben augurante canestro di Carretta, che poco dopo risponde ad un canestro avversario per il 41-58. Tripla e canestro di Vittorio Triggiani per il 41-63, la partita ha chiaramente una padrona in campo. Nulla di particolarmente importante da segnalare in campo negli ultimi minuti, il match era già segnato dai primi due parziali e che si chiude sul definitivo 54-73. Partita a senso unico, con bolzanini che vendicano la bruciante sconfitta dell’andata. Sempre avanti dall’inizio, con un massimo vantaggio di ben 24 punti. A titolo personale, Tobia Triggiani a segno con 14 punti, gli stessi messi a segno da D’Alessandro. Bene Carretta, in doppia cifra con 10.