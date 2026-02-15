La Tecnisan Rovereto si fa il regalo avvicinandosi ai playoff

Nell’anticipo del sabato sera, la Tecnisan Rovereto si fa un bel regalo di San Valentino, vincendo e staccando virtualmente il biglietto per la permanenza in serie C e di fatto anche per i playoff.

Il primo acuto è firmato da Pisoni, poi Czumbel piazza la tripla del 5-4 a compensare i due canestri degli ospiti della Vigor Conegliano. Bandiera, ex compagno di squadra di vari roveretani quando militavano nel disciolto Valsugana, piazza il colpo del sorpasso. Gli risponde il suo ex compagno di squadra Pisoni per il 7-6. Breve strappo degli ospiti che si portano sul 7-11. Due triple di Bressanin e canestro di Sam Gaye e il punteggio cambia sensibilmente, 15-11. Gli ospiti non cedono, trovano il pari, poi Dorigotti infila la tripla del 18-15, ma il parziale se lo aggiudicano i tenaci ospiti veneti, 18-20. Il pari nel Q2 lo trova Czumbel dalla lunetta, ma poi vi è la nuova fuga avversaria. Gap ridotto dalla tripla di Bressanin e il suo canestro successivo, 27-29, timeout per il coach ospite. Pisoni firma il pari a quota 29, poi si ripeterà a quota 33. A metà partita le due formazioni in perfetto equilibrio, 36 pari, ancora Bressanin a chiudere.

Continua anche nel terzo parziale il sostanziale equilibrio, ospiti che ben figurano, si portano sul 44-48, costringendo coach Fumagalli al timeout. Czumbel risponde alla chiamata alle armi, gli basta una tripla per ridurre sensibilmente il breve nuovo distacco. Ancora Czumbel per il sorpasso momentaneo, tripla e 52-50. Sam Gaye e Medina Bouza compiono un vero capolavoro, piazzano i colpi del 58-50, che poi si rivelerà il massimo vantaggio del match. Un pò di ossigeno per i roveretani e il terzo parziale va in archivio sul 60-53. Finarolli risponde ad un canestro avversario e così farà anche Medina Bouza, 64-57. Le due formazioni accusano la stanchezza data dal ritmo ed equilibrio elevato, ma la Vigor ha trova due colpi vincenti che portano il punteggio sul 64-62, nuovo timeout per il “Mago-Fuma”. Addirittura Bandiera dalla lunetta trova il soprano, ma c’è Bressanin per il controsoprasso. Decisiva la tripla di causa, 69-65 a un minuto e mezzo dal termine. Azioni concitate nel finale, ma la benzina è finita per tutti e con quel punteggio si chiude la disputa. Partita sostanzialmente equilibrata, massimo vantaggio di 8 punti per i roveretani contro i sette della Vigor Conegliano. A livello individuale, Bressanin a quota 20, seguito da Xausa e Czumbel entrambe a quota 11 e Pisoni con 10. 11 momenti in parità e 14 cambi di vantaggio. Prova fondamentale per il bilancio generale della Tecnisan Rovereto contro la quinta forza del campionato. Se non mancasse il confronto diretto con il Jolly Caltana, che si giocherà ad inizi marzo e la partita di stasera dei Piani Bolzano, la formazione roveretana potrebbe già dirsi non solo salva per la prossima stagione, ma anche già ammessa ai playoff, è solo questione di ore o al massimo aspettare sino al prossimo turno.