Sette le compagini nel girone di consolazione

Terminata la prima fase, divisa in due gironi, del campionato di DR3, le formazioni escluse dalle prime otto posizioni che andranno a giocarsi il campionato, accenno alla fase di consolazione.

Il girone Sud ha visto nelle ultime tre posizioni il Maia Merano, il Val di Fiemme e l’Europa Bolzano, con le prime due ad avere un leggero predominio. Nel girone Nord invece, fra le formazioni che andranno a giocarsi il girone di consolazione, ci sarà anche il Gardolo, nonostante il primo posto in classifica nel raggruppamento, questo a causa della presenza in DR2 di una formazione dello stesso club e con stesso codice FIP. Gardolo a parte, che ha dominato contro le ultime, l’Acies Vigolana ha ben figurato contro le formazioni meno attrezzate del girone. Le sette formazioni che compongono il girone di consolazione che va dalla 9° alla 15° posizione generale, si porteranno il tesoretto dei punti fatti contro le stesse formazioni del girone d’appartenenza. Otto le giornate del nuovo giorno, suddivise fra andata e ritorno, si inizierà il 21 febbraio per chiudere poi il 21 aprile.

Gardolo che parte favoritissimo per la vittoria del girone, con un bottino i 12 punti, seguito dagli Acies Vigolana che hanno un tesoretto importante di 8 punti.

Classifica girone Nord

Classifica girone Sud