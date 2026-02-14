Il Gardolo vince l’anticipo e agguanta le seconde

Nell’anticipo della sesta di ritorno, che si chiuderà fra la fine di febbraio e il pieno mese di marzo, il Gardolo ha la meglio sul campo del Cus Trento, cercando sempre di più di ritagliarsi un posto per la caccia alla seconda posizione.

Primo parziale giocato intensamente da ambo le formazioni, il ritmo è elevato per la categoria, gli uomini guidati da Orempuller hanno la meglio dopo i primi 10’ di gioco, chiudendo sul punteggio di 18-21. Nel Q2 uomini di coach Magno che provano ad entrare più in contatto con gli avversari, capaci però di tenere a distanza le velleità degli universitari, a metà della sfida il punteggio è di 33-40. Non possiamo sapere cosa sia successo nell’intervallo, ma di fatto qualcosa si inceppa nel reparto offensivo del Cus, il Gardolo allunga abbastanza da prenotare il foglio di colore rosa, 37-52 alla mezz’ora di gioco. Ultimo parziale equilibrato, cosa che può far solo bene al Gardolo, che chiude sul definitivo 50-67, che lancia la formazione in “giallo” a prendersi un posto fra le seconde in classifica, assieme a Pergine e Alto Adige-Sudtirol. A livello personale, nelle fila del Cus, Paone a quota 13 e Scribanis con 9. Un trio del Gardolo in doppia cifra, con Spinelli e Dellai entrambe a 11, segue di una incollatura Bertoluzza con 10.

Con questa vittoria, tre formazioni, Pergine, Alto Adige e il Gardolo stesso, conquistano l’accesso matematico ai playoff, il Maia Merano lo era già da da alcune giornate.

