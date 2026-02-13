basket.sportrentino.it
Quinta di ritorno strategica per le due regionali

Quinta di ritorno con le due formazioni regionali entrambe impegnate la domenica pomeriggio in due sfide delicate, ma sicuramente alla portata.

Il Charly Merano, attualmente quinta in classifica, cerca la terza vittoria di seguito, chiedendo strada alla Pallacanestro Camin di Padova, nona in classifica e non ancora certa del passaggio ai playoff. La formazione di coach Travaglini necessita di punti se vuole rimanere incollata al trio composto da Trento, il Garda e il Run & Jump di Padova. Niente passi falsi contro una squadra che non è di certo fra le protagoniste della stagione.

DOMENICA, 15 FEBBRAIO 2026 ore 19:00
CHARLY BASKET (11-6) - PALL.CAMIN (7-10)

Trasferta delicata dal punto di vista strategico per la Tecnoedil Trento di coach Omar Pedrotti, impegnata sul campo del Martellago, settima in classifica e che spera di rientrare nella lotta delle prima cinque, ma che al tempo stesso rischia di rimanere fuori dalla zona playoff, soltanto quattro i punti dalla prima in playout. Servono assolutamente punti, anche guardando alla diretta concorrente Garda, impegnata contro la capolista Leobasket. Servono assolutamente punti per dimenticare la sconfitta contro la capolista nel turno scorso, ma sopratutto per ritagliarsi un possibilissimo secondo posto.

DOMENICA, 15 FEBBRAIO 2026 ore 19:00
TEAM 78 MARTELLAGO (8-9) - TECNOEDIL TRENTO (12-4)

A livello generale, nessuna, tranne la capolista Leobasket di Lonigo, ha la matematica certezza di essere qualificata ai playoff. A Trento potrebbero mancare solo due turni, per Merano uno in più, ma molto dipenderà da quello che succede in questo e nel prossimo turno.

La classifica

La panoramica della quinta di ritorno

Classifica

Serie C femminile: Girone interregionale
SquadraPG
Leobasket 983016
Run & Jump2415
Tecnoedil Trento2416
Garda2417
Charly Merano2217
Motta1817
Team 78 Martellago1617
Mestre 20161417
Virtuscamin Padova1417
Vicenza1217
Cittadella1217
Apigi Mirano1017
Rhodigium817
Spinea617

