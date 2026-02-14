Una domenica bestiale le trasferte di Virtus e San Marco

Il quinto turno del girone di ritorno, prevede due sfide domenicali per le compagini trentine, due partite che sulla carta e probabilmente anche nella realtà, non saranno certo delle più semplici.

All'andata arrivarono i primi punti in classifica per la Virtus Altogarda, che vinse contro l'allora capolista Nuovo Argine di Vicenza con il punteggio di 85-70. La formazione di coach Di Salvatore, ritroverà i vicentini sul loro campo, ma la situazione non è migliorata molto, servirebbero proprio questi due punti in palio per provare a togliersi dalla palude delle posizioni che vanno a cavallo della zona playoff e quella playout. I passi falsi in questa fase si pagano con gli interessi verso la fine del campionato, quindi sarebbe meglio provare a fare di tutto per portare a casa l'intera posta in palio.

DOMENICA, 15 FEBBRAIO 2026 ore 18:00

NUOVO L'ARGINE 2001 (10-6) - VIRTUS ALTO GARDA (5-11)

Compito difficilissimo per il San Marco Rovereto di coach Eglione, impegnato sul campo di una delle due capolista, l'Arzignano di coach Garnero che all'andata si impose nella Città della Quercia con il punteggio di 70-78. Non andò malissimo, forse una delle sconfitte meno cocenti nel girone d'andata. Non sarà semplice, ma da gennaio in poi, il San Marco pare rinato e quindi tutto è possibile. Certo, vincere ad Arzignano, vorrebbe dire a questo punto, mirare espressamente ad un posto playoff.

DOMENICA, 15 FEBBRAIO 2026 ore 18:15

PALL. ARZIGNANO (13-3) - SAN MARCO ROVERETO (5-11)

Riposa : Lagorai (11-5)

