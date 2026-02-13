Sesta di ritorno per ribaltare la "domenica amara"

Sesto turno di ritorno prima dell'infrasettimanale, che vede le due formazioni regionali, impegnate in un turno delicato contro dirette rivali. All'andata finì malissimo, due sconfitte su due.

Anticipo nella serata di San Valentino per la Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, che se la vedrà contro la Vigor Conegliano, che all'andata inflisse la prima sconfitta stagionale alla formazione roveretana, il punteggio fu di 83-75 a favore dei veneti. Ne è passata acqua sotto i ponti nel frattempo, Rovereto è ancora avanti in classifica rispetto alla rivale, un'eventuale vittoria servirebbe a consolidare l'attuale ottima posizione in classifica ed eventualmente anche a staccare il biglietto per la prossima stagione, infatti la salvezza è già acquistabile in questo turno, l'accesso ai playoff se non in questo, nel prossimo turno. Tecnisan che dovrebbe avere tutti i giocatori a disposizione, sarà certamente una partita diversa rispetto all'andata, la consapevolezza è cresciuta molto in questi mesi.

SABATO, 14 FEBBRAIO 2026 ore 20:45

TECNISAN JBR ROVERETO (17-3) - VIGOR BK CONEGLIANO (15-5)

Turno in trasferta e che sulla carta potrebbe sembrare agevole per i Piani Bolzano di coach Massai, ma l'errore sarebbe quello di sottovalutare l'avversaria Marostica, che all'andata inflisse una sonora sconfitta ai bolzanini, finì infatti con il punteggio di 66-76 e i veneti erano ultimi in classifica la domenica del 2 novembre 2025 quando espugnarono i legni di Bolzano. Ai bolzanini servono punti assolutamente, c'è da consolidare l'ottava posizione, passi falsi nei confronti delle formazioni che stanno dietro in classifica, potrebbero costare molto cari, vincere nella "Città degli scacchi", vorrebbe anche dire togliersi di mezzo una possibile concorrente in chiave playoff-salvezza.

DOMENICA, 15 FEBBRAIO 2026 ore 18:00

BASKET MAROSTICA (6-13) - BASKET PIANI BOLZANO (9-11)

