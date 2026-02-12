Va al Val di Cavedine il big match per il secondo posto

Settima ed ultima giornata anche per il girone Sud, che oltre allo strapotere del Gardolo, vede la bella sfida ravvicinata fra la Virtus Altogarda e il Valle di Cavedine, che terminano a pari punti.

Girone Sud

La Virtus Altogarda di coach Ziggiotto, cade nella trappola di Vezzano, andando a perdere contro il Valle di Cavedine guidato da coach Speziali. Partono subito forti i padroni di casa, avanti per 18-11 dopo la prima frazione di gioco. Nel secondo parziale arriva la risposta più che efficace degli ospiti, capaci di riperdere in mano la partita, a metà del match le due formazioni vanno in pausa sul 28-37. Il terzo parziale è surreale, le due formazioni paiono temersi a vicenda e questo non favorisce il bel gioco, l’equilibrio regna sovrano e alla penultima sirena il punteggio non vede scossoni, 36-45. Determinante sarà l’ultimo quarto, con padroni di casa perfetti e ospiti che paiono aver terminato il carburante, il Valle di Cavedine agguanta e supera la Virtus, andando a chiudere sul definitivo 54-50, che vuol dire anche condivisione della seconda piazza in classifica del girone. Fra i padroni di casa, spicca la prova individuale di Mattedi, per lui 19 punti, a debita distanza Chiarani con 7. Nella Virtus, nessuno in doppia cifra, gran lavoro di squadra, Grossi con 9, un trio composto da Zanolli, Tobaldi e Benedetti, tutti a quota 8. Gran recupero nella parte finale del girone di ritono per il Valle di Cavedine, con le due ultime vittorie si è garantito punti importanti per la seconda fase.

Brutto scherzo da parte del JBR Rovereto, che vincendo contro i Not In MY House, incamerano due punti importanti da portare in eredità nella seconda fase. “Gufi” che partono meglio, ma senza dominare, primo parziale in archivio sul punteggio di 15-17. Dominio territoriale che favorisce ancora gli posti, che allungano ulteriormente, 26-31 a metà della partita. Partita che dopo la pausa lunga cambia nel senso stesso, ora diventano i padroni di casa roveretani a dominare il parquet, nel terzo parziale mettono alle corde gli avversari e alla mezz’ora di gioco il punteggio è di 43-40. Ritmo incessante che prosegue anche nell’ultimo quarto, dove la squadra di casa rifinisce e accentua il punteggio, con il definitivo 63-54. Nelle fila rovertane, Vugdalic a quota 15, Lopci con 14 e Teofanov a 12. Fra i “gufi”, in doppia cifra Orempuller con 17 punti e Bitteleri a quota 12.

Senza storia il testacoda fra il Primiero e il Gardolo, con la squadra di Durak che infligge una dura lezione all’ultima in classifica, ancora ferma a zero vittorie. Gli uomini in giallo stritolano letteralmente il Primiero, andando a vincere con il sonoro punteggio di 29-103. Fra i padroni di casa, Zortea si prende almeno la soddisfazione personale di andare in doppia cifra, 10 per lui, Dal Monte a quota 9. Nel Gardolo, straripante Pelz, 40 punti, non facile eguagliare tale prova. Lo seguono Poli con 21, Michelon a quota 17 e Troiano a 14.

Gli Acies Vigolana vincono contro i Night Owls, diventando così la migliore delle formazioni del girone escluse dalla fase finale fra le prime 8. Partono bene gli “alpaca”, il primo parziale in archivio sul 17-23. Più equilibrato il Q2, ma comunque gli ospiti allungano del minimo sindacale, 27-34 a metà partita. Molto simile il terzo periodo, le due formazioni non rischiano più di tanto, ancora ospiti a guadagnare qualcosa, alla mezz’ora di gioco sono sul 37-46. Ultimo quarto estremamente ritmato e colmo di occasioni da ambo le parti, divario in parte recuperato dai padroni di casa, che dimezzano quantomeno il divario, portandosi sul definitivo 59-63. Fra i “gufi”, Sangalli a quota 25, seguito dal compagno Dal Ben a quota 10. Negli Acies, in doppia cifra Moglie a quota 30, Allen ne piazza 14 di punti.

Alla seconda fase, accedono quattro formazioni per il girone finale per la determinazione del titolo. escluso il Gardolo, in quanto ha una squadra con lo stesso codice FIP in DR2. Le quattro ammesse sono: Virtus Altogarda, Valle di Cavedine, Not in My House e JBR Rovereto. Le altre quattro del girone, compreso il Gardolo, andranno al girone di consolazione con le altre tre eliminate del girone Nord.

La classifica