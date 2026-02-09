Se il Charly vince, la Tecnoedil perde ma impegna la capolista

La quarta di ritorno, dove la vittoria per il Charly Merano era prevedibile, ha rischiato di vedere il colpaccio della Tecnoedil Trento, che impegna oltre l’immaginabile la capolista Leobasket di Lonigo.

La sfida tra Tecnoedil Trento e la capolista Lonigo viene vinta dalle ospiti dopo una partita tutt'altro che scontata. L'inizio della disputa è a favore di Trento, Sartori prima e Pierich poi impattano la partita nei migliori dei modi chiudendo la prima frazione sul 26-12. La seconda frazione è ancora favorevole per le padrone di casa guidate da coach Omar Pedrotti, che nuovamente con Sartori toccano il massimo vantaggio sul +22, ma Lonigo è brava a non disunirsi e ad accorciare il gap fino al 45-30 di metà partita. Nella terza frazione Lonigo rialza la testa chiudendosi bene in difesa e riuscendo a trovare il canestro con continuità grazie ad una Storti parecchio ispirata, si porta avanti nel punteggio sul 58-62.

L'ultima frazione è combattuta fino alla fine, ma Lonigo la vince con il punteggio finale di 72-77, violando per la prima volta in stagione il campo di Ravina, sinora imbattuto. A livello individuale, prova da incorniciare per Alice Sartori con 25, la segue Victoria Pierich a quota 18.

Vittoria importante quella del Charly Merano di coach Travaglini, che vincendo sul campo dell’Apigi Mirano, si piazza a ridosso del terzetto che si è formato alle spalle della capolista Leobasket, ora leader indiscussa del campionato. Primo parziale senza storia, dominio assoluto delle meranesi, subito sullo 0-6. L’assalto meranese prosegue imperterrito per tutto il parziale, in archivio sul 11-23. Nel secondo parziale le padrone di casa venete provano ad abbozzare una resistenza, ma non abbastanza efficace per ridurre sensibilmente il gap, a metà partita il punteggio è di 26-34. Ancora più equilibrato il terzo parziale, dove il gap non cambia di molto, con il canestro di Camilla Travaglia nel finale, 41-48. L’ultimo parziale è l’emblema dell’equilibrio, le distanze non si smuovono, match che si chiude sul definitivo 54-61. A livello personale, Camilla Travaglia a segno con 20 punti, Martina Bonato a quota 14, l’instancabile Diana Schwienbacher in doppia cifra con 10. Vittoria netta, mai messa in discussione anche se maturata nel primo parziale, +16 di vantaggio, le venete non hanno mai messo il naso avanti, sempre ad inseguire per 40 minuti di gioco. Punti preziosissimi per le meranesi, con questa vittoria si portano a ridosso delle tre inseguitrici, Run & Jump, Tecnoedil Trento e Garda, con serissime possibilità di entrare a comporre un quartetto tutte a caccia di un possibile secondo posto, visto che il primo è prenotato dalla capolista Leobasket Lonigo. Per il Charly di Travaglini, comunque il quinto posto pare ormai consolidato.

Il Run & Jump Padova ha perso dal Rhodigium ora penultima in classifica, quindi terzetto con Trento, Padova e Garda a 22 punti, Leobasket pressoché padrona del campionato, il Charly Merano può inserirsi nel terzetto per la caccia al secondo posto.