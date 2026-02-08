Pizzini fa brillare il metodo Eglione nel derby

Nel posticipo domenicale della quarta di ritorno, il San Marco Rovereto impone il proprio dominio territoriale nel derby contro i Lagorai Wolves, travolti dal ritrovato entusiasmo della formazione guidata da Eglione.

Due triple in apertura di Pizzini per l’iniziale 6-0. Arriva la risposta di Zobele, poi Matassoni si guadagna un triplo viaggio in lunetta, le cose non vanno benissimo, uno su tre, ma sarà il canestro di Traore a costringere coach Bianchi dei “lupi” a chiedere il primo timeout della partita sul 9-2. Arriva la prima tripla degli ospiti, griffata Minozzi, poi c’è quella di Zobele per il momentaneo 10-8. Brancaccio ridà ossigeno ai roveretani, ma la reazione degli ospiti è importante, due liberi di Papa e il canestro del “Prof” Ippedico portano il punteggio sul 13-12. Lo stesso Ippedico dalla lunetta trova il pari. Fa tutto Pizzini per riportare avanti i roveretani, canestro e due liberi, Branccaccio non vuol essere da meno, 21-15. Di Iobstraibizer l’ultimo cenestro del primo parziale, 21-17. Q2 che parte ottimamente per i roveretani, tripla di Matassoni in apertura, Papa ci mette del suo per arginare, 24-19. Ancora Matassoni, il San Marco non scherza questa sera. Iobstraibizer riduce il gap a favore degli ospiti, poi ancora lui per il 27-24, Eglione costretto al timeout. Eglione chiama, Traore risponde, 29-24. Iobstrabizer, in una sorta di sfida personale se la prende con il ferro roveretano, canestro e due liberi a segno, 29-28 e poco più tardi trova pure il pari. Rella firma il nuovo vantaggio roveretano, Zobele con una tripla porta in vantaggio la formazione con sede a Civezzano, 31-32. Si gioca punto a punto, ma ancora Iobstraibizer, protagonista assoluto del secondo parziale, chiude sul 33-37 alla pausa lunga.

Rovereto apre anche il terzo parziale, Matassoni l’autore del canestro, al quale risponde con una tripla Parigi. Si muove Pizzini per il 37-40, ma con due liberi ben piazzati da Ippedico, la formazione di Bianchi vola sul +5. Addirittura avanti di 6 con la tripla di Ippedico. E’ la tripla di Pizzini e il canestro successivo a ridurre il divario, 44-47. Il pari lo trova Pizzini con un missile da tre, 50 pari e Bianchi ferma per un minuto i suoi. Sarà Di Tommaso con due canestri a far mettere avanti il naso al Lagorai prima della penultima sirena, 53-54. Ultimo parziale che si apre decisamente a favore dei padroni di casa roveretani, tripla di Pizzini e canestro di Rella, 58-54. Si smuove Brancaccio che corre in supporto ai suoi firmando il 60-54. Gira bene ai roveretani, Rella fa un viaggio in lunetta ed non sbaglia nelle due occasione, poi Matassoni risponde al canestro di Papa, 64-56 e coach Bianchi chiama il timeout. Bellotti risponde alla chiamata alle armi del suo coach, ma Dorigotti piazza una tripla significativa 67-58 e poi piazza anche due liberi. Il canestro di Zambaldi per i padroni di casa, tiene i “lupi” a distanza, 73-60. Ippedico prova il tutto per tutto, riduce a 10 il vantaggio roveretano a due minuti e mezzo dal termine. Minozzi con canestro e tripla riduce sensibilmente il gap, ma Matassoni risponde in maniera adeguata per il 75-68. Tripla di Minozzi per il tutto per tutto, ma manca meno di un minuto e la partita si chiude sul definitivo 79-71 che premia il “metodo Eglione”. Partita fondamentale per la corsa salvezza del San Marco Rovereto, la sconfitta del Lagorai invece non dovrebbe creare grandi disagi sul medio-lungo termine. Fra i roveretani, Pizzini in re del match, 29 punti per lui, seguito da Matassoni con 17 e Dorigotti a quota 10. Nelle fila del Lagorai, Iobstraibizer a quota 14, capitan Ippedico a 13 e un ottimo Minozzi con 11. Rovereto con massimo vantaggio di +13, mentre il massimo vantaggio per il Lagorai è stato di 6 punti. Partita mediamente equilibrata, ma con roveretani più affamati e il campo ha premiato il loro bisogno di punti.