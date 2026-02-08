La Virtus vince ma senza convincere

Nell’anticipo della quarta di ritorno, la Virtus Altogarda sconfigge con un buon margine il fanalino di coda Buster Verona, ma mostrando più di un ombra, specie nel secondo parziale, dove le cose potevano anche mettersi male.

Subito una buona notizia, entra in campo da subito Zanella, reduce da un lungo infortunio. la Virtus apre al meglio, con i punti di due uomini rappresentativi, Lavezzari e Potrich, timeout iniziale che fa ben sperare. Lavezzari, Martinatti e il rientro di Zanella in risposta ad una tripla avversaria, 12-3, le cose si mettono bene per gli uomini di coach Di Salvatore. Madella e Potrich piazzano i colpi che potrebbero dare un brutto colpo agli ospiti, 16-3. Lever piazza anche una tripla, il primo parziale si chiude con il convincete 19-7, il miglior inizio rivano in questa stagione. Secondo parziale aperto dalla tripla di Lever, ma poi assisistiamo al recupero degli ospiti, che da squadra inguardabile del primo quarto, si trasforma in pericolosa. Potrich contiene con un canestro sul 24-16. Martinatti si guadagna in viaggio dalla lunetta, 26-22, ma il prezioso vantaggio non c’è più. Ospiti che trovano anche l’unico vantaggio prima del finale, quando Zanella e Madella mandano le due formazioni negli spogliatoi sul 30-27. Secondo parziale disastroso, 9 punti recuperati dagli ospiti, dissipato il gran vantaggio del primo parziale, qualche spettro si prospetta, serve la miglior Virtus per reindirizzare la partita.

Martinatti e Potrich aprono al meglio il Q3, 34-27. Potrich si ripete, compensa ai due liberi sbagliati da Lavezzari. Anche Martinatti dalla lunetta sbaglia, ma c’è la tripla di Potrich a tenere gli avversari dietro in doppia cifra, 39-29. Tripla di Madella, poco dopo anche Lavezzari piazza un missile, 47-36. Il parziale viene chiuso dal canestro di Leocadio, 53-36, e sopratutto la Virtus ha ripreso in mano la partita. Le ostilità nell’ultimo parziale le aprono gli sopiti, ma Lavezzari si fa sentire, poi Potrich piazza il colpo del 57-43. Il parziale risulta abbastanza equilibrato, il buon vantaggio accumulato dai rivani nel terzo parziale può dare delle sicurezze ai padroni di casa, che amministrano le velleità altrui. Madella con una tripla ribadisce il +10 di vantaggio sul 64-54. Le due ultime triple, a firma Madella e Potrich, fissano il definitivo 71-57. A titolo individuale, Potrich a segno con 24 punti, decisivo nella serata. Entrambe a quota 13, Madella e Lavezzari. Zanella che rientra in campo dopo l’infortunio, poco più di 17 minuti in campo, 6 punti a referto. Una Virtus efficace e vincete, ma non di certo bella, il Q2 dove l’ha vista in balìa degli ospiti, che vogliamo ricordare navigano in ultima posizione, non è di certo un segnale da sottovalutare. Due punti incamerati e ribaltato lo svantaggio accumulato nel turno d’andata. Ora servono punti preziosi contro le dirette rivali.