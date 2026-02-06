Il bilancio di gennaio per le tre formazioni trentine

Mese interessante quello delle tre formazioni trentine impegnate nel campionato di DR1, dove si sono viste affermazioni importanti, ma al tempo stesso anche insuccessi che potrebbero creare seri problemi in classifica.

Il buon ruolino di marcia dei Lagorai Wolves ormai pare esser consolidato, tre vittorie e una sola sconfitta per la formazione guidata dal giovanissimo coach Bianchi. Nessuna posizione scalata in un mese, ma la cosa importante è che ora la formazione che gioca a Civezzano è a -2 dalla testa della classifica, a fine dicembre era a -4. Consolidato il ruolo fra le prime della classe, se a fine dicembre la zona playout era a 10 punti di distanza, ora è a +12. In soldoni mancano poche partite per la certezza matematica di accedere ai playoff per Ippedico e compagni, quella statistica c’è già; infatti, i “lupi” hanno gli stessi punti con i quali l’ottava nella scorsa stagione, passò alla fase ad eliminazione diretta. Il mese di febbraio potrebbe essere quello buono per staccare il biglietto playoff.

Due posizioni in meno per la Virtus Altogarda di coach Di Salvatore, uscita dalla zona playoff e in piena bagarre per la zona playout, essendo anche stata superata dalla Virtus Isola della Scala e raggiunta dal sorprendente San Marco Rovereto, dato per molti spacciato a fine dicembre. Se la Virtus alla fine del 2025 era in zona playoff, ora è al decimo posto, inguaiata in una sorta di “tonnara” dove tutte possono accedere alla parte nobile, come al tempo stesso giocarsi i playout. Una sola vittoria e tre sconfitte per la formazione di Riva del Garda. Da aggiungere che nel mese di gennaio, la Virtus ha perso la finale di Coppa contro il Maia Merano, formazione che milita una categoria sotto rispetto ai rivani, quindi un mese davvero negativo.

Positivo il bilancio del San Marco Rovereto, che a gennaio, a guida Eglione, ha trovato tre vittorie di seguito e una sconfitta, punti preziosi che hanno fatto abbandonare la scomoda ultima posizione in classifica, che in soldoni vuol dire retrocessione diretta. Una posizione scalata, ora la zona playoff è a soli due punti di distacco, a fine dicembre la distanza pareva abissale, ben 6 punti. Certo bisognerà trovare continuità, qualche aiuto dai risultati sugli altri campi, ma soprattutto vincere il derby contro la Virtus Altogarda. La situazione della già citata “tonnara” della zona playout, di certo non aiuta nessuno, salvo le prime sei della classe, ad un passo dai playoff con larghissimo anticipo.

La classifica