Il gennaio della Tecnisan e dei Piani Bolzano

Le due formazioni regionali impegnate in serie C, possono dirsi più che sodisfatte di quanto accaduto sul campo nel mese di gennaio appena trascorso.

Per la Tecnisan Rovereto guidata da coach Fumagalli, quello appena trascorso è stato un mese contraddistinto da 3 vittorie e una sola sconfitta. Se a fine 2025 la formazione roveretana era seconda a pari merito con Salzano, ora è sempre seconda ma con Roncaglia, due punti dalla vetta a fine dicembre e due lo sono anche ora, quindi distanza immutata dal top della classifica. La zona playout però si è allontanata, se prima era a 14 punti, ora i roveretani sono sopra di 16, playoff sempre più vicini. Bisognerà guardarsi della Cestistica Verona, che ha vinto tutti i suoi quattro confronti, anche quello diretto contro gli uomini di Fumagalli e che ora insidia il terzo posto da vicino. Si spera nel rientro di Czumbel fermo per infortunio per alcuni turni, ma presente in panchina a dispensare consigli ed energia.

I Piani Bolzano guidati da Massai, hanno pure inanellato tre vittorie e una sola sconfitta a gennaio. Una posizione in più in classifica, passati dal nono all'ottavo posto, quindi virtualmente in zona playoff. Se a fine 2025 i punti dal vertice erano 16, lo sono anche attualmente, anche se pare chiaro che ormai la formazione bolzanina onestamente può puntare al massimo al sesto posto in classifica, fare di più sarebbe effettivamente complicato. Ora i Piani hanno due punti di vantaggio rispetto al nono posto e alla zona playout, a fine dicembre non c'era questo leggero vantaggio, che ora va mantenuto come un tesoreto. Ottima la corsa fatta su Albignasego, la grande delusa di gennaio, quattro sconfitte su quattro. Bisogna però guardarsi da The Team di Riese e dal Jolly Caltana.