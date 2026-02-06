La Tecnoedil Trento sfida la capolista

Quarto turno del girone di ritorno, con le due formazioni regionali impegnate in sfide che potrebbero dimostrarsi decisive per il ruolo delle rispettive squadre.

Anticipo del sabato sera per la Tecnoedil Trento di coach Pedrotti, che fra le mura di casa del Pala Navarini di Ravina, incontrerà la capolista Leobasket, che sino ad oggi ha subito una sola sconfitta e pare destinata al salto di qualità di categoria. All'andata non finì bene per le trentine, sconfitte a Lonigo con il punteggio pesante di 73-42. Certo l'eventuale vittoria rilancerebbe le ambizioni delle ragazze di Pedrotti, ma non sarà una partita facile, anche se la formazione trentina, in questa stagione, non ha mai perso fra le mura domestiche. Sarà sicuramente una partita più che interessante, al di là di quello che potrà essere il risultato.

SABATO, 07 FEBBRAIO 2026 ore 20:00

TECNOEDIL TRENTO (12-3) - LEOBASKET 98 (15-1)

Trasferta domenicale per le ragazze del Charly Merano, impegnate sul campo dell'Apigi di Mirano, formazione che deve far di tutto per agganciare quantomeno il nono posto in classifica, che garantirebbe un piazzamento playoff, mentre attualmente le venete andrebbero ai playout. All'andata, nella Città del Passirio, finì per 63-55. Servono punti al Charly, per consolidare e chiudere la disputa sul quinto posto, che pare essere l'obiettivo a breve termine per le meranesi, oltre alla ricerca della certezza matematica dell'accesso ai playoff.

DOMENICA, 08 FEBBRAIO 2026 ore 18:00

APIGI MIRANO (5-11) - CHARLY BASKET (10-6)

