I Blue Bear acciuffano Molo per il finale di stagione

I Blue Bear, dopo la bella vittoria ai danni del Alto Adige-Sudtirol, seconda forza in campionato, si fanno un regalo in vista della fase più calda della stagione, facendo entrare nel roster Tommaso Molo.

Lo si era già visto in tribuna alle partite dei Blue Bear nelle ultime settimane, ma ora è ufficiale: Molo indosserà la maglia degli "orsi blu" del coach "vate" Alberto Valla. Aveva recentemente lasciato la Virtus Altogarda in DR1 a seguito di non precisate incomprensioni con il nuovo coach Marco Di Salvatore. Per ironia della sorte, con la maglia della Virtus a settembre aveva giocato il debutto stagionale proprio contro i Blue Bear, in occasione della prima partita di Coppa Trentino-Alto Adige. Molo andrà a rinforzare i Blue Bear, portando esperienza, caparbietà e missili da 3 che hanno fatto faville in DR1. Nel suo curriculum in Trentino, Molo presenta tre stagioni e mezza in DR1. Ai Night Owls 27 partite con una media di 7,4 punti a partita, nel Gardolo 28 partite con 6,9 di media e a Riva del Garda 25 partite a 7,2 di media (e un best score di 28 con 8/11 da 3 che fece notizia). Curiosamente, andrà ad allargare la pattuglia di giocatori cremonesi della squadra, dato che anche i fratelli Bodini sono di Cremona.