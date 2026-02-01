Il San Marco Rovereto incappa nella prima sconfitta del 2026

Chiude male l’ottimo gennaio del San Marco Rovereto a guida Eglione, che dopo tre convincenti vittorie, nella terza di ritorno, incappa in una pesante sconfitta sul campo della terribile neopromossa Basket Est Veronese.

Partenza sprint per i padroni di casa, subito sul 6-0. Pizzini e Matassoni per fermare l’iniziale egemonia. Tripla di Pizzini per il momentaneo 8-7. Dorigotti per due volte trova il pari, poi sempre lui con un libero l’unico e per forza massimo vantaggio roveretano, 12-13. In un attimo i veneti rendono in mano la partita, 21-13, Eglione chiede il timeout, cos’altro fare in quel momento. Canestro e tripla di Rosignoli nel finale, non evitano il momentaneo 25-18 al termine del Q1. Nonostante il canestro di Dorigotti, la formazione di Soave trova il vantaggio in doppia cifra. Dorigotti con un missile e Zambaldi provano a non far scappare gli avversari. Una tripla di Matassoni prova a tenere in partita i roveretani, 40-30. Nel finale i padroni di casa accelerano, 52-37 a metà partita.

Brancaccio dopo la pausa lunga piazza un bel colpo, lo segue Traore, 53-41, ma poi la nuova sfuriata veneta, Soave tocca il +20. Zambaldi mette in rete due canestri, ma gli avversari non si lasciamo intimorire, il +20 è la loro confort zone, al suono della penultima sirena il punteggio è di 76-56. Ultimo parziale che parte male, Dorigotti e Rossato provano ad arginare, ma il gap si avvicina ai 30 di vantaggio per i veneti. Arriva addirittura il +34 a 4 minuti e mezzo dal termine, non c’è più nulla da fare, 94-60. Poco più che velleitaria la reazione roveretana, il match si chiude sul definitivo e pesantissimo 102-72. In una San Marco Rovereto mai veramente scesa in campo con la dovuta convinzione, Dorigotti a quota 21, Pizzini con 13, Zambaldi a 12 e Matassoni a 10. Sconfitta che deve tornare terapeutica per i roveretani, lanciatisimi dopo le tre vittorie di inizio anno.

Nel frattempo dagli altri campi, sempre il sabato sera, la vittoria del Leobasket Lonigo ai danni della Virtus Isola della Scala, complica ulteriormente la situazione in classifica per la nostrana Virtus di Riva del Garda, che si vede costretta a trovare punti nell’immediato.