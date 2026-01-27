La situazione alla seconda di ritorno

Alla luce della conclusione della seconda giornata del girone di ritorno, pare opportuno fare luce sulla situazione delle due formazioni femminili regionali impegnate in questo campionato.

Dopo 15 giornate giocate, anche se la Tecnoedil Trento ha da recuperare una partita, le due formazioni regionali sono attualmente in un’ottima posizione in vista dei playoff primaverili. Il campionato pare meno impegnativo della scorsa stagione, Schio e San Bonifacio erano decisamente più attrezzate delle attuali concorrenti. La prima della classe attualmente è il Leobasket di Lonigo, che precede Trento di 4 punti e pare la predestinata al salto di categoria, anche se è presto per dirlo, ma nel confronto diretto ha mostrato tutte le qualità necessarie. Ad insidiare la seconda e comoda posizione della formazione di coach Pedrotti, c’è il Run & Jump Horus Padova, che deve recuperare due partite e ha pure lo scontro diretto con Trento; quindi, i veri valori in campo non sono stati ancora testati.

A concorrere per il quarto posto, attualmente occupato dal Garda, ci sono oltre ovviamente alle ragazze con sede sul lago sponda veronese, il Charly Merano di coach Travaglini e più arretrato il Motta. Per la lotta agli ultimi tre posti utili per i playoff, concorrono dalle 5 alle 6 squadre, la situazione non è ancora chiara, potrebbe essere un vantaggio per le due formazioni regionali, ma c’è anche il rischio di trovarsi davanti squadre talmente alle corde che potrebbero creare seri problemi. L’ultimo posto, quello che sancisce la retrocessione diretta, è occupato dalla formazione di Rovigo, che pare sinceramente la meno attrezzata a salvarsi, anche se Spinea e Apigi di Mirano possono ritrovarsi velocemente in fondo alla classifica, conteranno molto gli scontri diretti. Anche se non c’è nulla di matematico, salvo il fatto che il Leobasket è già escluso da una possibile retrocessione diretta, la classifica può sicuramente avere degli scossoni importanti, certo i due recuperi della formazione del Run & Jump diranno molto sul futuro del campionato.

La formazione trentina guidata da Pedrotti, rispetto allo scorso anno ha otto punti in più in classifica, era quinta a fine gennaio 2025. Bene anche il Charly, con 4 punti in più e una posizione superiore rispetto al passato campionato. La Tecnoedil Trento ha inoltre già incassato due punti in più rispetto a quelli di tutta la stagione scorsa fatti dalla formazione giunta nona in classifica, che poi ebbe accesso ai playoff, ma essendo un campionato che pare più equilibrato, forse l’asticella andrà alzata, tutto dipenderà dai prossimi incontri.

Borsino per vittoria e playoff:

Leobasket, vittoria 75% playoff 99%

Tecnoedil Trento, vittoria 12% playoff 95%

Run & Jump Padova, vittoria 12% playoff 95%

Garda, vittoria 1% playoff 85%

Charly Merano, playoff 75%

Motta, playoff 60%

La classifica