Una vittoria e una sconfitta nella seconda di ritorno

Seconda di ritorno in chiaroscuro per le due formazioni femminili regionali, la Tecnoedil Trento prosegue nella corsa al consolidamento della seconda posizione, mentre il Charly Merano, dice addio momentaneamente al quarto posto.

Nella seconda giornata del girone di ritorno la Tecnoedil Trento supera la rivale PFM Mestre. Pronti via e il duo di casa Zaccaria-Feltrin prova subito a scappare segnando 5-0 di parziale dopo pochi secondi che annichilisce Trento. Pierich prima e Sartori poi sono brave a far rialzare la testa alle trentine riducendo il gap nella prima frazione sul punteggio di 13-12 in favore di Mestre. Il secondo periodo è ancora giocato alla pari, Rech segna 6 punti e la solita Sartori permettono a Trento di chiudere la frazione in vantaggio, sul 25-28 a metà della partita. La terza frazione sarà decisiva: Trento entra in campo con aggressività, ruba diversi palloni e segna in contropiede con Grandi, mettendo a referto un parziale di 10-0 portandosi sul 35-48.

Nell'ultima frazione Trento allunga fino al +18, salvo poi rilassarsi e permettere il ritorno delle avversarie che accorciano fino al punteggio finale di 51-61. Quinta vittoria di seguito per la formazione di coach Omar Pedrotti. A livello individuale, Clara Grandi e Alice Sartori, entrambe in doppia cifra con 13 punti a testa.

Il Charly Merano di coach Travaglini, viene beffato in casa dalla diretta concorrente Garda, perdendo momentaneamente la sfida per il quarto posto in classifica. Partenza con il canestro di Franceska Hasa, ma poi le ospiti rispondono colpo su colpo. La tripla di Xausa dà respiro alle meranesi, 12-8. Le due triple di Diana Schwienbacher e di Valentina Xausa chiudono il primo parziale su 18-10. Rimane avanti la formazione della città del Passirio, sino alla tripla della veneta Zivelonghi che porta le ospiti in vantaggio. Si gioca punto a punto nella parte finale del Q2, con padrone di casa che trovano il pari al termine con Hasa, 36-36 a metà partita. Parte benissimo Merano con tripla di Schwienbacher, canestri di Travaglia e Pistore, 43-36. Le ospiti ritrovano il pari a quota 44. La terza frazione di gioco va in archivio sul 44-49. Kob e Cassini firmano il pari meranese ad inizio del Q4. Rosa Kob con un libero porta le ragazze in maglia arancione sul 50-49. Momento di equilibrio, a due minuti dal termine Martina Bonato firma il 53 pari, ma poi arriva il nuovo sorpasso delle venete. Una tripla di Diana Schwienbacher per il momentaneo 59-62. Ai liberi finali le ospiti non sbagliano e vanno a chiudere con il punteggio di 60-64, che certifica il momentaneo dominio del Garda nella conquista della quarta piazza in classifica. Peccato per la formazione meranese, che per i numeri e il maggiore vantaggio avrebbe meritato la vittoria. A livello personale, Diana Schwienbacher a segno con 18 punti, Martina Bonato a quota 10. La non disponibilità della talentuosa Di Blasi, ferma in panchina a zero minuti, ha certamente pesato sull'esito finale.