Effetto Eglione terza vittoria su tre per Rovereto

Nel pomeriggio domenicale del secondo turno del girone di ritorno, il San Marco Rovereto trova una bella e ancor più preziosa vittoria, la terza di seguito, allontanandosi così dall’ultima e pericolosa posizione in classifica.

Gli ospiti dell’XXL Pescantina partono decisamente meglio, subito uno 0-4, Pizzini ci prova ma i veneti riescono addirittura a trovare il vantaggio in doppia cifra a tre minuti dal termine del primo parziale. Pizzini e Matassoni ci mettono una pezza dalla lunetta, Dorigotti piazza un canestro, ma il primo parziale chiude sul 10-18. Nel Q2 ottima apertura con la tripla di Dorigotti. Sarà il canestro di Traore a ridurre seriamente il gap, 16-18. Matassoni va in lunetta ma spreca l’occasione dell’aggancio. Il pari agognato lo firma Pizzini, 20-20. Matassoni e la tripla di Vinante per il primo vero vantaggio roveretano, 25-20. Matassoni ancora con un bel canestro fa volare i suoi sul +7. Brancaccio chiude prima della pausa lunga, 34-26.

La seconda parte del match è aperta dalla tripla di Matassoni. Il terzo parziale è equilibrato, le due formazioni si rincorrono, la formazione di coach Eglione sbaglia troppo dalla lunetta, non ripete di certo il parziale precedente, ma comunque guadagna un po’ di terreno, nonostante il recupero finale degli ospiti, 56-45 alla mezz’ora di gioco. Traore e Rella con una tripla rispondono alle velleità iniziali dei veronesi. Un nuovo missile intercontinentale di Rella fissa il punteggio sul 66-52. Rosignoli dalla lunetta non perdona, 68-52, ottimo momento per i roveretani. Il solco è segnato, la reazione avversaria c’è ma non così efficace e la squadra di coach Eglione vola verso il definitivo 77-60, terza vittoria su tre da quando ha preso in mano la squadra ad inizio 2026. Ottima prova, due punti preziosismi, specie pensando a cosa è successo alle avversarie di bassa classifica. A titolo personale, Matassoni a quota 17 punti, Pizzini con 13 e Dorigotti con 11. Una San Marco vincente, che con i nuovi innesti e la guida di coach Eglione, non ha ancora sbagliato un colpo nel 2026, uscendo dalla scomoda ultima posizione ed entrando in competizione con le formazioni in lotta per l’ottava posizione. Ne vedremo delle belle nei prossimi due mesi.