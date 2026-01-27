Pergine e Night Owls tornano a correre

Terza di ritorno solo parziale, con due match da recuperare tra febbraio e marzo. Torna alla vittoria il Pergine e i Night Owls che consolidano il ruolo nella zona medio alta della classifica.

Torna a ruggire il Pergine di coach Vigolo, che fra le mura di casa fa la voce grossa ai danni dei Blue Bear, blindando momentaneamente quanto meno un posto fra le prime quattro in classifica. Il primo parziale viene giocato in equilibrio, solito lavoro importante della difesa dei Blue Bear ai danni dei marcatori avversari più prolifici, primo parziale in archivio sul 15 pari. Q2 decisamente diverso dal primo quarto, padroni di casa che cambiando atteggiamento, trovando le chiavi per forzare la serratura dell’altrui difesa, di fatto il Pergine si porta avanti sul punteggio di 37-24 a metà partita. La pausa lunga fa bene soltanto alla formazione di Vigolo, tanto che scappa definitivamente, alla penultima sirena il punteggio è di 58-28, attacco degli “orsi” evanescente in questa fase. Ultimo parziale che vede la squadra di coach Valla provare a forzare con un colpo di mano, ma il Pergine regge bene e alla fine si porta a casa anche l’ultimo quarto, chiudendo con il punteggio definitivo di 75-43. In maglia perginese, un Ndaw Saliou particolarmente efficace, suoi 19 punti a referto, seguito da Zyrov con 13 e Zampedri a quota 11. Nei Blue Bear, soltanto Rocca in doppia cifra con 13, lo segue Asin con 8.

Prezioso successo non scontato quello dei Night Owls di coach Caldara ai danni del volenteroso Cus Trento di coach Magno. Significativamente dominato dei “gufi” il primo parziale, che termina sul punteggio di 10-19. Le unghie gli universitari le tirano fuori nel centro partita, giocato in equilibrio il secondo parziale, 29-38. E’ con il rientro dalla pausa lunga che l’egemonia degli ospiti viene messa chiaramente in discussione, tanto che il divario si assottiglia sensibilmente, 46-48 allo scadere della mezz’ora di gioco. “Gufi” che tornano a spadroneggiare nella difesa avversaria soltanto nell’ultimo parziale, ma che poi sarà decisivo per l’esito finale, con la formazione di Caldara che si porta a casa la posta in palio, vincendo per 59-69. Nello schieramento in maglia bianca, a livello personale, Martelli a quota 17, seguito da Scribanis con 12. Frenez più che decisivo fra i Night Owls, a segno con 22 punti, indiscusso “reuccio” della prestazione. A debita distanza Manenti e Bernabè, entrambe a quota 8.

I "brothers" della Pallacanestro Bolzano guidati da capitan Pavani, devono ancora rinviare a tempi migliori il sapore della prima vittoria, infatti i bolzanini escono sconfitti in casa per mano dei Red Fox Mori-Brentonico, ben intenzionati a difendere l'ottava posizione, ultima utile per i playoff. Partenza arrembante per gli ospiti, subito avanti per 16-28 al termine del primo parziale. I padroni di casa si fanno pericolosi nella parte centrale del match, riducendo le distanze a metà della disputa, 39-48. Gli uomini di coach Tranquillini si riportano avanti in doppia cifra nel terzo periodo, nonostante la buona difesa avversaria, 50-61 alla mezz'ora di gioco. Dilagano le "volpi rosse" nell'ultima frazione di gioco, i padroni di casa hanno finito il carburante, il gap si allunga sino al definitivo 57-79. Fra i padroni di casa, solito Ginestous generosissimo in campo e padrone del pitturato, per lui 18 punti, seguito dal veterano Porfido con 13. Fra i Red Fox, Schwachtje incontenibile, sfiora quota 40, mettendo a segno 38 punti, una sola tripla nella serata. In doppia cifra anche Casagrande con 16 e Proch a quota 11.

