La Dolomiti Energia vince sulla sirena in Lituania

La Dolomiti Energia Trentino, priva di Bayehe, conquista una vittoria pesantissima sul parquet del Lietkabelis, imponendosi 93-94 grazie alla tripla decisiva di DJ Steward sulla sirena. Un successo che vale il nono della stagione e avvicina in maniera decisiva i bianconeri alla qualificazione ai playoff.

La partita vede Trento partire fortissimo, prendendo subito il largo e toccando anche il +16, ma nel secondo quarto il Lietkabelis è bravo a rientrare riportando l’inerzia dalla propria parte. Nella ripresa l’Aquila prova nuovamente a scappare tornando sul +9, ma un parziale di 15-0 dei lituani ribalta ancora l’andamento della gara. Nell’ultimo periodo i bianconeri non mollano, rientrano punto su punto e nel finale equilibratissimo è ancora DJ Steward a prendersi la scena con la tripla della vittoria allo scadere.

L’MVP del match è DeVante’ Jones, autore di una prestazione monumentale da 24 punti (9/11 dal campo), 10 assist e 10 falli subiti per un totale di 43 di PIR, eguagliando il record societario di Andrej Jakimovski nella vittoria di Bourg-en-Bresse. Ottima anche la prova di DJ Steward con 22 punti e di Cheickh Niang, che chiude a quota 14. Al Lietkabelis non bastano i 24 punti di Morris (6/9 da tre) e i 17 di Kullamae.

La cronaca

La Dolomiti Energia Trentino parte con Steward, Jones, Jogela, Aldridge e Mawugbe, il Lietkabelis risponde con Kullamae, Furmanavicius, Flowers, Danusevicius e Aimaq.

Danusevicius segna i primi due punti del match, ma Jogela pareggia subito; Furmanavicius colpisce dai 6,75 per il 5-2. Aldridge, uscendo dai blocchi, trova la via del canestro e Danusevicius realizza un tiro libero, poi lo stesso Aldridge, con la tripla dall’ala, firma il primo vantaggio bianconero, immediatamente replicato da Kullamae. Steward si arresta al centro dell’area e realizza un canestro complicato, ma Danusevicius riporta avanti i lituani. Ottimo gioco a tre tra Jones, Jogela e Mawugbe che inchioda il canestro del 10-11. Aimaq segna tre punti, Aldridge risponde con la sua seconda tripla di serata e Niang, appena entrato, con una penetrazione fulminea firma il +3. Jakimovski ruba e schiaccia in contropiede, poi Niang serve il taglio di Mawugbe, che in reverse porta i bianconeri sul 13-20, timeout Čanak. Battle segna due tiri liberi, Morris interrompe il parziale trentino di 0-10, ma Jones colpisce subito dall’arco, Niang inchioda il +12 e Jones chiude il primo quarto sul 15-29.

Niang apre il secondo periodo con due punti, Bickauskis segna in palleggio arresto e tiro sulla sirena e Jakimovski realizza un tiro libero. Maldūnas trova il -13 con un palleggio arresto e tiro, poi Morris colpisce dall’arco; Kullamae replica e coach Cancellieri è costretto al timeout sul 25-32. Danusevicius segna la terza tripla consecutiva e Bickauskis firma il -1. Jogela interrompe il parziale lituano di 14-0 con due tiri liberi, ma Flowers ne segna uno e, grazie al rimbalzo offensivo e alla tripla di Morris, il Lietkabelis mette il muso avanti. Morris colpisce ancora in palleggio arresto e tiro, Jogela replica e Hassan pareggia i conti a quota 38. Aimaq realizza dalla media distanza, Jones impatta nuovamente dalla lunetta, poi Mutic segna altri due punti; Battle risponde con i primi punti della sua serata e Jones riporta avanti l’Aquila, ma Morris firma il 45-44. Jones segna una tripla molto complicata, Aimaq pareggia, poi Battle colpisce dall’angolo costringendo Čanak al timeout. Flowers va fino in fondo per il -1, Jakimovski subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi: all’intervallo lungo il punteggio è 49-52.

Steward apre il secondo tempo con un gran canestro dalla media distanza ma Kullamae risponde con un’altra tripla, Steward realizza altri due punti, questa volta in lunetta. Aimaq segna subendo il fallo e Steward segna la tripla del 54-59 poi Jones segna in penetrazione quattro punti in fila e sul +9 Canak chiama timeout. Bickauskis segna dall’arco poi Jones segna un bel floater dal centro dell’area poi Furmanavicius fa 2/2 a cronometro fermo per il 59-65. Morris segna ancora dall’arco e Fumanavicius pareggia a quota 65, timeout Cancellieri. Danusevicius porta avanti il Lietkabelis con un appoggio e un tiro libero. Fumanavicius realizza da tre e Bickauskis segna i tiri liberi del 72-65. Niang con un tiro libero interrompe il parziale di 15-0 in favore del Lietkabelis, Bickauskis segna altri due tiri liberi ma Niang sulla sirena segna la tripla del 74-69.

Steward apre il quarto periodo con la tripla dall’angolo e Jones in contropiede ristabilisce la parità a quota 74. Morris colpisce due volte consecutive dall’arco portando il Lietkabelis sull’80-74, costringendo coach Cancellieri al timeout. Al rientro Steward firma quattro punti in fila, ma Flowers risponde ancora dai 6,75; Aldridge taglia bene in backdoor e riporta l’Aquila a -3. Jakimovski fa 2/2 in lunetta e Niang completa il sorpasso bianconero. Bickauskis trova una tripla importante, Steward accorcia sul -1 e Morris va fino in fondo al ferro, ma Jones replica subito per l’88-87. Ancora Jones attacca il mismatch e riporta avanti Trento, Maldunas risponde immediatamente e Steward, dalla lunetta, firma il nuovo vantaggio a un minuto dalla fine. Kullamae segna la tripla del controsorpasso lituano a 18 secondi dal termine, ma sulla sirena è ancora Steward a prendersi la scena con la tripla del 93-94 che regala la vittoria all’Aquila.

Il tabellino

LIETKABELIS PANEVEZYS - DOLOMITI ENERGIA TRENTO 93-94 (15-29, 49-52; 74-69)

Lietkabelis Panevezys: Aimaq 10, Morris 24, Bickauskis 14, Furmanavicius 5, Mutic 2, Kullamae 17, Maldunas 4, Flowers 6, Kuliesa N.E, Lavrinovicius, Danusevicius 11. Coach Canak.

Dolomiti Energia Trento: Steward 22, Jones 24, Niang 14, Jogela 6, Forray N.E, Airhienbuwa, Mawugbe 2, Aldridge 10, Jakimovski 7, Medina Bouza N.E, Hassan 2, Battle 7. Coach Cancellieri.

Fotografie Euroleague Basketball

La classifica dei due gironi di Eurocup