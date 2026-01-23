Brothers e Red Fox resistenti come non mai

Secondo round del girone di ritorno, dove le sorprese arrivano dalla strenua resistenza inaspettata dei Red Fox e del fanalino di coda Pallacanestro Bolzano, che impegnano più del dovuto le rispettive avversarie.

Prosegue inarrestata la corsa del Maia Merano, infatti la formazione di coach Zampedri, batte abbastanza agevolmente una delle possibili pretendenti al secondo posto, il Gardolo del duo di coach Lucchini-Orempuller. Il primo quarto si gioca in maniera equilibrata, il Gardolo regge bene il campo nei primi 10’ di gioco e il punteggio si attesta sul 20-16. I padroni di casa meranesi spingono maggiormente nel Q2, gli uomini in maglia gialla soffrono maggiormente, a metà del match il divario si è accentuato, 43-32. La costante in doppia cifra si consolida e le distanze si fanno maggiori nel terzo parziale, tanto che alla mezz’ora di gioco il tabellone indica il punteggio di 57-41. La piccola rimonta del Gardolo nell’ultimo parziale, non mette di certo in discussione tutto il match, che si chiude con il definitivo 71-59 a favore dei meranesi. A livello individuale, per gli altoatesini Russo a quota 21, grazie anche a 5 triple, Giacomo Lorenzi “soltanto” secondo dei suoi e sotto i 20 punti, già questo farebbe notizia, 19 per lui. In doppia cifra anche Firinu a quota 10 e a seguire Buciol con 9. In maglia gialla, bene Dellai con 14, Massari a quota 13, Gambino con 12 e Dapic 9.

Rischia grosso l’Alto Adige-Sudtirol, che vince di misura fra le mura amiche contro i Red Fox Mori-Brentonico, esponendosi alla possibilità di inanellare due sconfitte di seguito e di farsi agganciare dal Gardolo. La formazione di Ferretti parte bene, ma gli uomini al comando di Tranquillini rispondono più che bene, il primo parziale va in archivio sul punteggio di 22-18. Incisivo il lavoro delle “volpi rosse”, la pressione è notevole, la ruggine provocata dalla recente sconfitta con i Night Owls si può assaporare, di fatto gli ospiti passano in vantaggio, a metà match il tabellone indica il punteggio di 30-32. Dopo l’intervallo lungo, gli altoatesini giocano un parziale perfetto, tanto che alla mezz’ora di gioco riprendono in mano la partita, 51-41. Quando tutto pare ben incanalato, Tranquillini e i suoi tentano di fare uno sgambetto ai padroni di casa, che rimangono tramortiti dalla veemente reazione e si salvano solo grazie al bottino preziosissimo guadagnato nel terzo parziale e la partita si chiude sul definitivo 60-58, una della partita più complicate della bella stagione della neopromossa. Fra i bolzanini, in doppia cifra Pizzo a quota 16 e a seguire Antonelli con 12. Nei Red Fox, un duo composto fa Proch e Guarnieri, 15 punti a testa, ma gran lavoro per tutta la squadra che per pochissimo non ha sospeso la seconda forza del campionato sul suo campo.

Match a basso numero di punti ma non per questo poco interessante, quello fra i Blue Bear e la Pallacanestro Bolzano, con questi ultimi che per un soffio non sgambettano gli “orsi”, che per la prima volta devono fare a meno del proprio capitano Bisagno, trasferitosi in Veneto. Partono bene gli ospiti guidati da Pavani, nonostante le assenze di Ginestous e Bin, di fatto gli uomini di Valla, trovano il pari al termine del parziale, 10-10. Prendono coraggio gli “orsi”, scende in campo il nuovo capitano, Giovanni Germanà, decisivo il suo apporto, tanta grinta ma anche punti, tre canestri e una tripla, ma anche i liberi di Rocca non scherzano, a metà partita il punteggio è di 28-21. La pausa lunga non fa bene ai padroni di casa, gli ospiti bolzanini sono particolarmente in vena, percepiscono che possono portare a casa il primo successo stagionale e mettono alle corde gli “orsi”, 38-43 alla mezz’ora di gioco. La pragmaticità del "vate" Valla è proverbiale, non serve arrabbiarsi o alzare la voce, ma il suo messaggio ai suoi è chiaro, non c’è alternativa ai due punti questa sera. Aprono bene i padroni di casa con Germanà, ma che poco dopo è fuori per il quinto fallo. Si gioca punto a punto, ritornano avanti i bolzanini "brothers”, ma i Blue Bear ribattono colpo su colpo. A due minuti dal termine, il veterano Porfido trova il pari a quota 48 grazie ad una tripla. Sarà un pregevole canestro di Asin a sbloccare l’impasse, poi un libero di Rocca chiude definitivamente la tenzone, 51-48 e Valla e suoi tirano un respiro di sollievo per il pericolo scampato. Fra gli uomini in maglia bianco-blu, Germanà a quota 14 nel nuovo ruolo di capitano. Lo seguono due ottimi Rocca e Asin, rispettivamente 12 e 10 punti a testa. Nelle fila bolzanine, Lazzerin il migliore con 16 punti, seguito dall’inossidabile Porfido a quota 13 e da Maccagnan con 11.

Nuovo successo dell'Europa Bolzano ai danni del Bressanone, con la formazione di coach Santangelo che vince sul campo della formazione della città vescovile. Partono bene i "vichinghi", subito avanti e che chiudono il primo parziale sul punteggio di 10-16. Divario che si allarga notevolmente nel secondo periodo, tanto che a metà partita si va oltre la doppia cifra, 22-41. Con il rientro dalla pausa lunga, debacle dei padroni di casa, ospiti stabilmente oltre il +20, alla mezz'ora di gioco il tabellone si ferma sul punteggio di 29-55. Si alza il ritmo nel Q4, padroni di casa più incisivi, bolzanini che subiscono ma solo in parte, rimanendo in scia per proteggere il risultato, che alla fine si attestata sul definitivo 51-72. Nelle fila dei padroni di casa del Bressanone, in doppia cifra il giovane promettente Irali con 18 punti, seguito da Lazzarotto a quota 10. Fra i "vichinghi", Apolloni con 14, il duo Lukanovic e Basile, a spartirsi 10 punti a testa.