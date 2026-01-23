Secondo round per confermarsi

Secondo turno di ritorno per le due formazioni regionali impegnate nel campionato di serie C femminile, round che pare alla portata di entrambe, chiamate a confermare quanto di buono fatto sino ad oggi.

Il Charly Merano di coach Travaglini, si giocherà sui legni di casa una partita importante contro il Garda Basket, che all'andata prevalse con il punteggio di 63-41 e che affianca in classifica proprio le altoatesine. Al di là dei due punti in palio, la vittoria serve per consolidare la posizione, certo sarebbe anche bello ribaltare l'esito negativo del girone d'andata, per stare avanti in classifica in maniera più incisiva. Charly che viene da un filotto di tre vittorie di seguito, l'eventuale successo di domenica darebbe un bell'aiuto nel proseguimento della bella stagione sin qui giocata. A livello prettamente strategico, il Garda è la diretta concorrente di cui le meranesi devono sbarazzarsi appena possibile e questa è la giusta occasione.

DOMENICA, 25 GENNAIO 2026 ore 19:00

CHARLY BASKET (9-5) - GARDA BASKET (9-5)

Sempre nel turno domenicale, la Tecnoedil Trento di coach Pedrotti, se la vedrà contro la Pallacanestro Mestre in trasferta. All'andata, sul campo di Ravina, vinsero le trentine per 48-34. Ora la Tecnoedil è lanciatissima dopo la conquista, forse un po' inaspettata visto il crollo della formazione padovana del Run & Jump, del secondo posto in classifica. Quattro vittorie di seguito per le ragazze di Pedrotti, contro le tre sconfitte delle lagunari, l'occasione per allungare a discapito delle inseguitrici è notevole e va colta quanto prima per chiudere i conti e conquistare un posto al sole.

DOMENICA, 25 GENNAIO 2026 ore 18:30

PALL. FEMM. MESTRE 2016 (5-9) - TECNOEDIL TRENTO (11-2)

La classifica

La panoramica della seconda di ritorno