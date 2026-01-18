Bolzano espugna Padova, ma Rovereto perde a Verona

Seconda di ritorno dagli esiti molto diversi, se i Piani Bolzano vincono nella storica piazza di Padova, la Tecnisan Rovereto esce pesantemente sconfitta a Verona, causa anche importanti assenze in panchina.

Sconfitta pesante in termini di divario quella della Tecnisan Rovereto sul campo del Villafrut di Verona. Formazione roveretana che ritrova Xausa, ma fa da subito a meno di Sam Gaye e Czumbel apparirà soltanto in panchina per non venire mai schierato a titolo precauzionale. La formazione di coach Fumagalli prova da subito la carta della sorpresa, Pisoni subito a segno 0-4, che rimarrà poi il massimo vantaggio degli ospiti nella serata. Ripresi da due triple, poi con un missile di Dorigotti ci si illude, 6-9. Passano in vantaggio i veronesi, Pisoni prova ancora la reazione, 13-11. Fuga in avanti dei padroni di casa, il primo parziale termina sul punteggio di 21-14. Veronesi che trovano subito il vantaggio in doppia cifra, Dorigotti prova a metterci del suo con una tripla, 26-17 ma Verona non demorde, anche Pisoni fa il suo, ma i padroni di casa trovano il preoccupante +20. Xausa prova un recupero, Pisoni va alla lunetta e sbaglia due volte, pare la serata sbagliata, a metà partita il punteggio dice 48-24.

Seconda parte del match, dove Bressanini risponde al primo canestro avversario. Finarolli risponde ad un missile avversario e poi c’è Pisoni. Dopo il bel momento roveretano, i veronesi si rifanno avanti sfiorando il +30, poi alla mezz’ora di gioco il punteggio è di 61-35. Medina Bouza apre l’ultimo parziale, Xausa lo segue dalla lunetta. Ancora Medina Bouza per il 65-41, Zamboni infila due punti che costringono al timeout il coach veronese, 65-43. La pausa fa bene al Verona, che riprende a macinare il parquet, tanto da trovare il massimo vantaggio di +31 e poi la partita si chiude sul definitivo 81-53. A titolo personale, Pisoni autore di 15 punti e Bressanin a quota 9. Sconfitta con punteggio pesante, ma che può starci e che non dovrebbe pesare più di tanto sul bilancio generale della regular season.

Preziosissima affermazione in esterna dei Piani Bolzano di coach Massai, che ritrova la vittoria sul campo della storica Guerriero Padova. Mazzei apre le danze, poi Triggiani risponde al centro dei padovani. Arriva il pari, 6-6 e il successivo vantaggio padovano, 9-7. Dieng firma il pareggio per Bolzano e Triggiani con una tripla il momentaneo vantaggio, appare da subito partita sentita, i due punti in palio servono per uscire dalla palude della parte bassa in classifica. Bolzano trova un prezioso +6 con Triggiani, ma poi il gap si riduce e il primo parziale si chiude sul 18-22. Q2 che si apre con il momentaneo recupero padovano, che va anche sul +3, ma la tripla di Gabrielli riporta il pari, 25-25. Due liberi di D’Alessandro e riparte il Piani Bolzano. Padova rimane incollata, ritrova anche un esile vantaggio, ma la tripla di Triggiani e i due liberi di Mascaro fanno ben sperare, il canestro di Mazzei fissa il punteggio sul 30-36, timeout per i padovani. Liberi e tripla di Mascaro per un più cospicuo vantaggio bolzanino, 33-41. Si va alla pausa lunga sul 38-43, dopo una breve rimonta da parte del Guerriero.

I Piani Bolzano aprono positivamente la ripresa, due canestri di Zuccato, poi c’è la tripla di Mascaro, ottima ripartenza, 41-50. Altra tripla di Mascaro, poi c’è l’apporto di Zuccato, 42-55. Padroni di casa che evitano la fuga bolzanina, vantaggi sempre attorno al +10. La tripla di Gabrielli cambia le cose, il canestro di Dieng segna il massimo vantaggio del match, 48-63. Si riportano sotto i padroni di casa, poi la doppia zampata nel finale di D’Alessandro fissa il punteggio del 59-70 alla mezz’ora di gioco. Un fallo antisportivo conto Gabrielli apre l’ultimo parziale, punteggio che va sul 59-72. Padova non molla la presa, ma la risposta di Dieng è efficace, ancora +10 di vantaggio. La tripla di Gabrielli è un bel segnale di forza, 69-79, Bolzano vuole la posta in palio. Padova le prova tutte per avvicinarsi, la difesa bolzanina regge anche se subisce qualche sportellata. Sarà la tripla di D’Alessandro a riportare il vantaggio a 10 lunghezze, poi Mazzei chiude con il definitivo e sospirato 76-86. Il collettivo di coach Massai risponde più che bene alla beffa della scorsa settimana, D’Alessandro a quota 16 punti personali, Mascaro con 14, Dieng a 13, Gabrielli e Tobia Triggiani chiudono in doppia cifra a quota 12 a testa.