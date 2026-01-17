A Soave alla Virtus Altogarda non riesce la rimonta

Nell’anticipo di sabato sera della prima di ritorno, la Virtus Altogarda manca di non molto una rimonta importante sul campo di Soave contro il Basket Est Veronese, mostrando però serie capacità di rimonta.

Le danze le apre Potrich, che significa anche il massimo vantaggio rivano della serata. Martinatti risponde subito ad un tripla avversaria, poi arriva il pari a quota 5. Nonostante i liberi di Lavezzari, i veronesi si portano addirittura sul 17-7. Ferrari prima e Madella poi, spezzano l’importante break avversario, 17-11 e timeout da parte del coach di casa. Ne escono bene i padroni di casa, tre triple di seguito, il parziale lo chiude Potrich con due liberi, 28-13. Ad inizio del secondo parziale Ben Dhia risponde alla nuova iniziativa avversaria, 30-15. Lavezzari infila un missile per compensare il gap, che comunque rimane notevole, 32-18, ma poi arriva la fuga avversaria sino al 40-18, massimo vantaggio del match, che lascia pensare ad un epilogo negativo. Due liberi di Ferrari e due canestri di seguito di Leocadio per provare a rientrare, 41-24, poi dalla lunetta Potrich fa due su due. Ancora Ben Dhia, seguito da Lavezzari dalla lunetta, ora il distacco è meno grave, 43-30, ma a metà match le due formazioni vanno alla pausa lunga sul 46-30, dopo un parziale quasi in equilibrio, i veronesi non sono riusciti a scappare in avanti come speravano.

Al canestro iniziale dei padroni di casa, rispondono Lavezzari con una bomba e Martinatti. Entra in scena Dallaserra. Madella con due liberi e una tripla mette tutto in discussione, 50-42, coach Tamellin costretto al timeout. Tripla di Madella in risposta al canestro avversario, ma sarà la tripla di un ritrovato Dallaserra a mettere nuovamente in difficoltà gli avversari, 52-49. In 20 secondi, Martinatti e Dallaserra arrivano al sorpasso di misura, 52-53, nuovo timeout. Le due formazioni si controbattono a triple, di Lavezzari quella rivana, Madella dalla lunetta eguaglia il massimo vantaggio iniziale, 55-57. Un canestro nel finale riporta avanti i padroni di casa, 59-57 alla mezz’ora di gioco. Il Basket Est Veronese si porta avanti di 4 lunghezze prima dei due liberi ben piazzati di Potrich, ma poi arriva la fuga che risulterà decisiva nel bilancio generale, 68-59, coach Di Salvatore costretto ad una pausa per ricalibrare la squadra. Martinatti risponde alla chiamata, poi Dallaserra, ma mancano poco più di tre minuti e siamo sul 70-64. I padroni di casa ritornano il vantaggio in doppia cifra, Martinatti e Ben Dhia piazzano gli ultimi volenterosi tentativi, 74-68. Martinatti va anche dalla lunetta positivamente, però per sfortuna rivana i padroni di casa hanno la lucidità di un ultimo canestro, che spegne comunque sul nascere anche le possibilità della tripla finale di Madella, la sfida si chiude sul definitivo 76-72. Ottima partita per Andrea Madella, 15 punti a referto. Lo segue la coppia Martinatti-Lavezzari, entrambe a quota 13. Buon rientro operativo e prolifico di Dallaserra, 9 punti nel match.

Partita emozionante con vari cambi di fronte, ben 7. Vero è che i padroni di casa per un bel periodo hanno dominato, stando avanti anche di 22 punti, momento nel quale pareva chiudersi il match. Un paio di volte in vantaggio i rivani, ma non più di due punti di distacco. Son mancati i punti, non di certo impegno e voglie di vincere da parte dei giocatori rivani. Certo la panchina più lunga e un po’ più di giocatori d’esperienza in campo aiuterebbero la causa.