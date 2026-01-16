Il San Marco corsaro fa l'abbonamento alla vittoria

Nell'anticipo della prima di ritorno, il San Marco Rovereto del nuovo corso di mister Eglione, inanella la seconda vittoria di seguito battendo il Bear Isola in trasferta, lasciando così l'ultima posizione in classifica.

Padroni di casa veneti che partono troppo bene, un 8-0 che costringono ad un brutto risveglio coach Eglione, che chiama subito il timeout, ma che poi si dimostrerà il massimo vantaggio dei veneti. Dorigotti con una tripla spezza il monologo avversario, lo segue Nave, poi Zambaldi con un missile e nuovamente Dorigotti, 10-11 e situazione che pare cambiata nettamente. Padroni di casa che si fanno rivedere, Pizzini dalla lunetta li contiene. Tripla di Brancaccio per il sorpasso roveretano. Traore trova tre canestri di seguito, poi Rella chiude il primo parziale sul 20-26. In apertura del Q2, Matassoni risponde all’iniziativa avversaria, ma sarà la tripla di Pizzini a far capire che una nuova San Marco è in campo piena di entusiasmo, 24-31. E’ i canestro di Zambaldi a dare finalmente la doppia cifra di vantaggio ad Eglione e i suoi, 31-40. Pizzini addirittura allunga, poi però i veneti reagiscon. Nel finale prima dell’intervallo, Dorigotti e Zambaldi piazzano le giuste zampate, 38-49.

Le ostilità della seconda parte del match le apre Matassoni, che si fa perdonare due liberi sbagliati nel Q2. C’è spazio per Vinante e Traore, 40-55, si fa interessante il vantaggio. Il momento più importante però arriva con i canestri in successione di Matassoni e Rella, 45-61. Tripla di Vinante per allungare ulteriormente, si va alla pausa della mezz’ora sul punteggio di 48-65. Pizzini con un libero e poi Rosignoli, che grinta i roveretani, 48-68, massimo vantaggio del match. Traore con due canestri di seguito risponde al tentativo di rientro avversario, sempre +20 per la formazione di Eglione, a poco più di 4’ dal termine. Piccolo e inutile rientro velleitario degli avversari nel finale e la partita si chiude con il punteggio di 57-72, due vittorie su due del San Marco del nuovo corso sotto la guida di Eglione. Oltre ai due punti fondamentali, secondo successo in trasferta per il San Marco, arriva il fatto che la formazione della Città della Quercia, si schioda dall'ultima e scomoda piazza in classifica. A Livello personale, gran partita di Traore, rinato con il nuovo corso, 17 punti. In doppia cifra Zambaldi, e Pizzini entrambe con 10, Dorigotti a quota 9, tutti a referto gli altri giocatori, altro buon segno per il morale complessivo.