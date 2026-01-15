Niccolò Bisagno dice addio al basket

Niccolò Bisagno lascia il mondo del basket trentino e di conseguenza i suoi amati Blue Bear, dove ne è stato una delle bandiere per 11 stagioni di seguito.

Niccolò Bisagno, classe 1992 originario di Vittorio Veneto, venuto a studiare e in trentino e rimasto per lavoro e passione. Ha giocato nel Cus Trento che ha vinto la serie D, poi dal 2015-16 rimasto per ben 11 stagioni consecutive nei Blue Bear guidati dal "vate" Valla. Nel personale palmares, ci sono ben due campionati vinti, ma soprattutto tanta passione e riconoscibilità da parte di tutto l'ambiente. Dopo aver terminato l'università a Trento e il dottorato, ora insegna ingegneria e si trasferirà a Padova per motivi di carriera. nato con il ruolo di ala, ma nel tempo diventato un jolly difensivo, roccioso e specializzato nell'annullare la manovra solitamente del più forte degli avversari.

Palcoscenico migliore non poteva esserci per questo addio, infatti venerdì sera ci sarà la sua partita conclusiva, indosserà la maglia bianco-blu per l'ultima volta, nel "derby bestiale", giocando in casa dei rivali Red Fox Mori-Brentonico.