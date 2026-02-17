In cinque già qualificate ai playoff

Con cinque giornate dopo il giro di boa pressoché completate e una parte della sesta già giocata, sono già cinque le formazioni che hanno staccato il biglietto per i playoff con un larghissimo anticipo.

Il Maia Merano, capolista e dominatrice assoluta del campionato, unica formazione regionale che non ha ancora visto un referto negativo fra campionato e Coppa, ha già staccato da un pò il biglietto per i playoff, e presto potrà anche staccare il primo posto matematico della regular season, non mancano molte giornate al complimento della “profezia” del suo coach “the dreamer” Zampedri, che vuole arrivare imbattuto al termine della stagione.

Dietro alla capolista, una pattuglie nutrita, formata da quattro formazioni, che hanno già in mano il biglietto per i playoff, in larghissimo anticipo e che ora lotteranno per agguantare almeno il secondo o terzo posto nella classifica finale. Di questo gruppo fanno parte la sorpresa Alto Adige-Sudtirol, che da neopromossa sta mostrando la stessa tenacia che aveva nella scorsa stagione in DR3. Pergine e Gardolo fanno parte di questo gruppo, forse un pò deluse per la nutrita compagnia, ma di certo non si sono arrese e sperano di piazzare i giusti colpi, tutte alla caccia del secondo posto. Poco più indietro i Blue Bear di coach Valla, che grazie al doppio confronto con il Cus Trento in nona posizione, hanno staccato il biglietto per l’accesso ai playoff, con largo anticipo anche rispetto alla scorsa stagione. Non ce ne vorrà nessuno, ma se volessimo usare un termine utilizzato in geopolitica, le quattro inseguitrici Alto Adige-Sudtirol, Pergine, Gardolo e Blue Bear, paiono essere delle “superpotenze erbivore”, contro l’unica vera “superpotenza carnivora”, al momento imbattuta e che ha nelle proprie corde la volontà di dominare in campionato come ha fatto in Coppa, strapazzando anche tutte e tre le formazioni di DR1.

Al sesto e settimo posto in classifica ci sono l’Europa Bolzano, formazione giovanissima retrocessa dalla DR1 e i Night Owls Trento, a queste due formazioni manca pochissimo per la qualificazione matematica alla seconda fase, solo una questione di tempo più che di punti. Più delicata l’ottava posizione dei Red Fox Mori-Brentonico, che devono fare attenzione, sopratutto evitare sconfitte con le tre inseguitrici. Qualche chance residua le hanno anche il Bressanone e il Cus Trento, ma si possono muovere in classifica soltanto sgambettando qualche grande, cosa non facilissima in questo momento. L’ultima in classifica, la Pallacanestro Bolzano, invece pare essere lontana dalle possibilità di poter pensare ad un accesso ai playoff, piuttosto serve la prima vittoria nella loro brevissima storia sportiva.

La classifica