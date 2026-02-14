In otto formazioni per giocarsi il campionato

Finita la prima fase suddivisa in due gironi, il Nord e il Sud, le migliori quattro formazioni di ciascun raggruppamento, daranno vita alla seconda fase, quella che determinerà la quattro squadre che si giocheranno l’accesso ai playoff.

Il girone Nord, dominato dal Villazzano di coach Pizzinini, ha collezionato una sola sconfitta in dodici gare, cosa che permette alla formazione della collina est di Trento, di portarsi nella seconda fase un tesoretto di punti importanti, infatti i successi contro le dirette tre concorrenti del girone, varranno anche nella seconda fase. A fargli compagnia anche i Blue Bear di coach Cesconi, il Paganella Lavis e la sorpresa Rotaliana di coach Anfora.

Classifica finale girone Nord

Il girone Sud, vinto dal Gardolo, ma che per motivi di doppio tesseramento non potrà accedere alla fase top per l’accesso ai playoff, ha visto le belle affermazioni di Virtus Altogarda di coach Ziggiotto e Valle di Cavedine guidato da Speziali, arrivate a pari punti, seguite dai Not in My House di coach Zacco e dalla quinta in classifica, il JBR Rovereto. Girone forse più equilibrato rispetto al Nord, che ha avuto più possibili protagoniste per il successo finale.

La classifica del girone Sud

La seconda fase, con i punti guadagnati contro le dirette rivali entro i primi quattro posti in classifica i ciascun girone, partirà il 22 febbraio, per poi terminare con il 20 aprile. Quattro partite nel girone d’andata e altrettante in quello di ritorno. Le prime quattro in classifica accederanno ai tradizionali playoff, dove le quattro più forti si sfideranno per la vittoria del campionato di categoria.

Il Villazzano, dall’alto dei suoi 10 punti, partirà da favorita, ma poco distante, a quota 8, due agguerrite formazioni, Virtus Altogarda e Valle di Cavedine, entrambe a quota 8, più indietro i Blue Bear con 6 punti. Seguono le altre, tutte a 4 punti. Al Villazzano potrebbero anche bastare soltanto 4 vittorie nella seconda fase per accedere ai playoff.