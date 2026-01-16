Prima di ritorno per ripetersi

Giro di boa per il campionato femminile che vede impegnate due formazioni regionali, entrambe in posizioni a diretto contatto con le prime della classe.

Giornata importante per il consolidamento delle buone posizioni acquisite in classifica, la Tecnoedil Trento di coach Pedrotti, affronterà in casa il Motta, formazione che insegue le trentine e che spera di rientrare nel gruppo delle prime quattro. La squadra capitanata da Sara Caldonazzi, all'andata vinse con il punteggio di 44-53 e fu un ottimo esordio di stagione. Vincere in questo turno, vorrebbe dire tenere proprio a debita distanza le venete, cosa che tornerà più che utile verso il termine della regular season.

DOMENICA, 18 GENNAIO 2026 ore 18:00

TECNOEDIL TRENTO (10-2) - PALL.MOTTA (8-5)

Turno che sulla carta pare più che agevole per il Charly Merano di Travaglini, che sui legni lontani da casa affronterà lo Spinea, formazione già battuta all'andata con il punteggio netto di 66-46 nella Città del Passirio. Charly che necessita di punti per consolidare la posizione, le avversarie sono infangate nel fondo classifica, obbligatorio vincere per Pistore e compagne. Panchina un po' corta fra le meranesi, stupiscono i pochi punti segnati da chi non era nel quintetto base nell'ultimo turno, quando le meranesi hanno interrotto la striscia immacolata delle padovane del Run & Jump. Se la partita scorsa era importante, questa lo diventa ancora di più, per saldare la posizione, che dopo il successo a Padova, diventa davvero interessante per le ragazze altoatesine.

DOMENICA, 18 GENNAIO 2026 ore 18:00

BASKET SPINEA (2-11) - CHARLY BASKET (8-5)

La classifica

Quadro della prima giornata di ritorno