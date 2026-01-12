Tecnoedil vincente e il Charly fa l'impresa

Il tredicesimo ed ultimo turno del girone d’andata, certifica la forza e il buon momento delle due formazioni regionali, che vincono in entrambe le sfide, cominciando al meglio il 2026.

Vince ma senza brillare la Tecnoedil Trento che sul campo di casa inaugura con una vittoria il 2026 ai danni di Rovigo. Prima frazione favorevole per Trento, che nonostante delle cattive percentuali al tiro, riesce a creare un piccolo gap con le avversarie grazie a delle buone difese chiudendo sul punteggio di 16-10. Nel secondo periodo ci si aspettava una fuga, ma Rovigo grazie ai punti di capitan Poletto rimane agganciata fino al 30-21 di metà partita. Nella terza frazione Sartori prova a trascinare le sue, ma ancora una volta percentuali non buone al tiro permettono a Rovigo di rimanere in scia, anche se non riesce mai ad impensierire Trento, 41-30 il punteggio. L'ultimo periodo prosegue come i primi 30 minuti di gioco, chiudendo sul 52-42 la sfida. Balla ma non di certo bella la formazione di coach Pedrotti, prestazione non positiva per la sua Tecnoedil che comunque riesce a portare a casa una partita fondamentale agganciando il secondo posto in classifica a pari punti con Horus Padova, uscita sconfitta per mano del Charly Merano. A livello individuale, Alice Sartori a segno con 14 punti, Lia Margonar segue a quota 8, 18 punti che arrivano dalla panchina, dato molto interessante.

Colpo gobbo in trasferta per il Charly Merano di coach Travaglini, le sue ragazze infatti si prendono il lusso di battere la Run & Jump di Padova, seconda forza del campionato e sin qui ancora imbattuta. Parte avanti la formazione della Città del Passirio, chiudendo sul 10-12 il primo parziale. E’ nel Q2 che gira tutto per il meglio per il Charly, annichilite le avversarie, che vanno a canestro pochissimo, i punti messi a segno sono esigui, a metà partita il punteggio è di 14-31. Fiammata d’orgoglio per le padovane, che provano a far valere fattore campo e classifica, il Charly prova a contenere la ritrovata e inaspettata verve avversaria, 37-44 alla mezz’ora di gioco. Ultimo parziale con ritmi più blandi, la stanchezza si sente da ambo i lati del campo, questo alla lunga favorisce la meranesi, capaci di capitalizzare al meglio le forze durante il match e chiudere con il definitivo e un pò a sorpresa 50-56, che premia il buon lavoro fatto dallo staff del Charly, con due punti che vogliono dire molto. A livello individuale, Camilla Travaglia a segno con 15 punti, Martina Di Blasi con 13 e Arianna Pistore a quota 9. Se proprio si vuole trovare un difetto al Charly in questa partita, soltanto 3 punti da parte delle ragazze in panchina, il quintetto base è stato davvero fondamentale.