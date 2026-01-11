Il 2026 dei Piani Bolzano parte con una beffa
Sconfitta casalinga di misura che sa di beffa per i Piani Bolzano, che in casa perdono di misura per mano della Virtus Murano.
Dieng apre le danze per i bolzanini, poi si ripete per ribadire il ritmo al canestro avversario. D’Alessandro con due canestri di seguito porta avanti la formazione di Massai, 8-5. I veneti trovano il massimo vantaggio a loro favore, 8-10. Con Zuccato i bolzanini chiudono il primo parziale, 18-16. Ancora Zuccato per allungare nel Q2, ma sarà la tripla di Mascaro a far chiedere il timeout agli ospiti, 24-18. Tripla di Zuccato per allungare sul 27-18. Il missile di Mazzei per il vantaggio in doppia cifra, Triggiani in egual modo chiude a metà partita sul 34-23.
La tripla di Triggiani segna il momento migliore per i bolzanini, 40-25, timeout per gli ospiti. Con un libero di Dieng arriva pure il massimo vantaggio bolzanini, +16, nulla lascia pensare ad un rovescio di fronte. Si incrina qualcosa, il buon vantaggio si riduce, nel finale cresce la formazione ospite, 47-36 alla mezz’ora di gioco. Parte bene Bolzano nell’ultimo quarto con Mazzei, poi però si assiste alla crescita avversaria, ben presto si portano sul 52-48, i canestri bolzanini stentano ad arrivare. Con una tripla i veneziani si portano a -2 e con il canestro di Barbero trovano l’immeritato sorpasso che sa tanto di beffa, 54-55. A livello personale, Zuccato a quota 13 e Triggiani Tobia con 11. Sconfitta bruciante, sopratutto dopo aver dominato per mezz’ora di gioco. Certo non essere stati capaci di chiudere la disputa, pesa moltissimo sul bilancio generale, specie contro una diretta rivale.