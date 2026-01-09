Il bilancio di dicembre delle trentine in DR1

Mese di dicembre decisamente da dimenticare per le tre formazioni regionali, che in tutti i casi, o hanno perso posizioni o visto peggiorare la propria posizione in classifica.

Il Lagorai Wolves di coach Bianchi, nel mese da poco passato, ha vinto in una sola occasione e perso in altre due. Se a fine novembre era primo in classifica in coabitazione con Creazzo e Legnago, ora è in terza posizione, ma inserita in un pericoloso quartetto, un eventuale passo falso e si finisce nella settima piazza. Servono vittorie a breve termine, specie contro le dirette avversarie, Arzignano, Nuovo Argine e Legnago. Invariati i punti sopra la zona playout, ma i punti dalla testa sono 4. Posizioni perse: -2.

Negativo anche il bilancio della Virtus Altogarda, con tre sconfitte in altrettanti turni. Due posizioni perse in classifica, attualmente fuori dalla zona playout, a fine novembre un posto al sole c'era in qualche maniera. I punti dalla zona playoff che mancano non sono tanti, soltanto due, ma servono vittorie, uomini ed idee per raddrizzare la situazione della formazione di coach Di Salvatore. La concorrenza con le dirette rivali Leobasket e XXL Pescantina, oltre alla Virtus Isola della Scala, è notevole, servono punti a tutti i costi, rimanere invischiati nella zona playout non è un'ipotesi da cavalcare in questa situazione. Posizioni perse: -2.

Il San Marco Rovereto, rimane in ultima posizione, ma la zona playoff, ora è più lontana di due punti. Due le sconfitte per i roveretani a dicembre, un turno di riposo rispettato anche. Nel frattempo sono arrivate le dimissioni di coach Franceschini, rimpiazzato a fine anno da Simone Eglione, che allenava l'under 19 e ha esperienza in questa categoria, anche se negli anni si è fatta sempre più competitiva e non assomiglia per nulla alla serie D di qualche anno fa. La buona notizia arriva dal rinforzo di Pizzini, arrivato dalla "sorella" maggiore in serie C, venuto a portare esperienza e il suo importante apporto per salvare la formazione da una possibile retrocessione, vista la classifica.

La classifica