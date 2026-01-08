Chi scende e chi sale a dicembre in serie C

Il mese di dicembre 2025 ha visto il consolidamento della posizione in classifica da parte della Tecnisan Rovereto, mentre i Piani Bolzano viaggiano a ridosso della zona playoff.

Mese di ottime soddisfazioni in casa roveretana, con la Tecnisan che ha vinto tutte e 4 le sfide previste a calendario. Posizione immutata in classifica per la formazione di coach Fumagalli, l’accesso alla zona playoff si fa sempre più vicina, tanto da aver eguagliato nel frattempo i punti con i quali nella scorsa stagione i Piani Bolzano si qualificarono all’ottavo posto. Presto per dirlo, ma probabilmente altri 4 punti in saccoccia garantirebbero l’accesso alla fase più nobile del campionato. La zona fuori dai playoff è a 14 punti di distanza, un bel margine di sicurezza, mentre la testa della classifica a soli due punti. La formazione è in gran salute e non serve dire molto, nel frattempo c’è stato il passaggio di Pizzini, dalla prima squadra a rinforzare quella in DR1, che vista la classifica, necessita di un aiuto ulteriore. Posizione immutata.

Una posizione in meno per i Piani Bolzano, che nel mese di dicembre hanno collezionato tre sconfitte e una sola vittoria, ma fondamentale, contro il Jolly, sua diretta concorrente. Al momento i bolzanini sarebbero fuori dalla zona playoff, ma il mese di dicembre prevedeva un calendario particolarmente impegnativo, tra le quali le prime due della classe, Roncaglia e Salzano. La sconfitta con Albignasego invece è quella che ha pesato maggiormente per la formazione di coach Massai. La formazione bolzanina deve, sul breve termine, liberarsi della concorrenza di Marostica e la stessa Jolly Caltana, sue dirette concorrenti per la caccia all’agognato ottavo posto. Tanta la concorrenza dietro, Riese e Mirano non staranno di certo a guardare nel frattempo.

La classifica