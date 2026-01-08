Bilancio delle formazioni femminili a dicembre

Ad una giornata dal giro di boa della regular season, vediamo il bilancio di dicembre delle due formazioni regionali femminili impegnate in serie C.

La formazione di Trento della Tecnoedil, guidata da coach Pedrotti, nel mese di dicembre appena trascorso, ha vinto due volte e in un caso ha dovuto lasciare il passo alle avversarie. Attualmente in terza posizione, perdendo di fatto una posizione durante il mese passato. Quaattro i punti che la separano dalla capolista, ma al tempo stesso altri 4 dalle quarte in classifica. La zona out dai playoff si è allontanata, ma al tempo stesso si è molto ingarbugliata, con un traffico che ha pochi precedenti e che può alla lunga risultare pericoloso o al tempo stesso anche favorevole per scalare posizioni importanti. Posizioni perse: -1.

Stabile la posizione del Charly Merano di coach Travaglini, nonostante le due sconfitte patite e una sola vittoria nel mese di dicembre. La classifica però si è accorciata, infatti le meranesi sono al quarto posto, in compagnia di Garda e Motta, con quest’ultima che si è ben ripresa dopo la partenza stentata. La zona dal quarto all’undicesimo posto è particolarmente affollata, il traffico è creato da 8 squadre in soli 6 punti, gli scontri diretti conteranno moltissimo a fine stagione. Posizione invariata.

La classifica in Serie C