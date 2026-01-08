basket.sportrentino.it
SporTrentino.it
C femminile

Bilancio delle formazioni femminili a dicembre

Ad una giornata dal giro di boa della regular season, vediamo il bilancio di dicembre delle due formazioni regionali femminili impegnate in serie C.

La formazione di Trento della Tecnoedil, guidata da coach Pedrotti, nel mese di dicembre appena trascorso, ha vinto due volte e in un caso ha dovuto lasciare il passo alle avversarie. Attualmente in terza posizione, perdendo di fatto una posizione durante il mese passato. Quaattro i punti che la separano dalla capolista, ma al tempo stesso altri 4 dalle quarte in classifica. La zona out dai playoff si è allontanata, ma al tempo stesso si è molto ingarbugliata, con un traffico che ha pochi precedenti e che può alla lunga risultare pericoloso o al tempo stesso anche favorevole per scalare posizioni importanti. Posizioni perse: -1.

Stabile la posizione del Charly Merano di coach Travaglini, nonostante le due sconfitte patite e una sola vittoria nel mese di dicembre. La classifica però si è accorciata, infatti le meranesi sono al quarto posto, in compagnia di Garda e Motta, con quest’ultima che si è ben ripresa dopo la partenza stentata. La zona dal quarto all’undicesimo posto è particolarmente affollata, il traffico è creato da 8 squadre in soli 6 punti, gli scontri diretti conteranno moltissimo a fine stagione. Posizione invariata.

La classifica in Serie C

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,188 sec.

Classifica

Serie C femminile: Girone interregionale
SquadraPG
Leobasket 982211
Run & Jump2010
Tecnoedil Trento1811
Charly Merano1412
Garda1412
Motta1412
Team 78 Martellago1011
Mestre 20161012
Virtuscamin Padova1012
Cittadella1012
Vicenza811
Apigi Mirano612
Spinea412
Rhodigium212

Notizie

Foto e video

Francesco Frenez (Night Owls Trento)
Simone Caldara (Night Owls Trento)
Mauro Pederzolli