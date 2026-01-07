La coppa è del Maia Merano

E’ il Maia Merano di coach Zampedri, l’ammazzagrandi di questa stagione, che si aggiudica per la prima volta nella propria storia la coppa regionale, per giunta battendo tutte e tre le formazioni di DR1.

Il Maia Merano del “sognatore” Zampedri si aggiudica la 25^ edizione della Coppa Trentino-Alto Adige, "Memorial Zanelli”, iscrivendo per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro, vincendo in maniera limpida e inanellando successi contro tutte e tre le formazioni di DR1 che vi partecipavano. Formazione rivana che parte bene, due triple di Lavezzari, Merano contratta ma che tiene il passo, gioco più ordinato e di squadra, ma i tiri da tre stentano ad entrare, il primo parziale in archivio sul punteggio di 22-16 a favore della Virtus. Il Maia Merano si desta nel secondo parziale, due triple in successione di Giacomo Lorenzi ad inizio parziale, riducono parzialmente il gap. Si fa più concreto il gioco dei meranesi e alla lunga il divario è appianato, 35-34, Virtus avanti ma si iniziano a concretizzarsi le paure. Dopo la pausa lunga, partenza a razzo per il Maia, un 11-0 in tre minuti, con Buciol, Russo e Giacomo Lorenzi protagonisti, ora a condurre le danze sono gli uomini di coach Zampedri e il terzo parziale va in archivio sul punteggio di 47-56, gli 11 punti iniziali peseranno come dei macigni sul bilancio, non solo di quello del terzo parziale. Nel segno dell’equilibrio il quarto parziale, con il Maia Merano più ordinato in difesa e la Virtus che soffre dei soliti problemi già visti nella stagione, quando arrivano le difficoltà tende a giocare meno di squadra, cosa che invece sa ben fare la formazione di coach Zampedri. Partita che si chiude sul definitivo 69-78, che premia la squadra del “sognatore” tuttofare Zampedri, che porta in dote un titolo pesante nella bacheca meranese. Nelle fila meranesi, c’era da aspettarselo, Lorenzi Giacomo a segno con 34 punti e ben 5 triple, seguito da Russo con 18 e Matteo Lorenzi a quota 9. Nella Virtus, solita prova generosa di Lavezzari, 26 punti e 5 triple a referto, prova senza ombre anche per Martinatti, 22 punti. Difesa del Maia che ha contenuto al massimo Potrich, protagonista della semifinale, per lui soltanto 7 i punti a segno, non di certo determinante come nel match di domenica.

Coppa più che meritata per il Maia Merano, imbattuta e senza ombre nel suo percorso. Pur giocando in DR2, ha messo in riga una ad una le tre formazioni di DR1, eliminando di fatto il Lagorai Wolves nel turno preliminare, poi il San Marco Rovereto in semifinale e la Virtus nella finalissima. Nulla da dire al riguardo della meritevole Maia Merano, cresciuta molto nel corso della stagione, un paio di innesti importanti hanno fatto da catalizzatori facendo aumentare la consapevolezza di tutto il gruppo, che ricordiamolo, nella scorsa stagione non raggiunse i playoff di DR2. In casa Virtus ci sarebbe molto da dire sul percorso stagionale complessivo, certo la sconfitta in finale di Coppa, incrinerà ulteriormente alcune certezze inziali e soprattutto mette in qualche modo in discussione blasone e scelte sin qui adottate dal coach Di Salvatore.