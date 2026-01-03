Al via le Final Four a Merano

Il grande basket regionale è pronto a vivere uno dei suoi appuntamenti più attesi: le Final Four della Coppa Trentino Alto Adige – Memorial Zanelli, in programma il 4 gennaio a Merano.

Una giornata che promette spettacolo e adrenalina, con le quattro migliori squadre della regione pronte a contendersi il trofeo dedicato alla memoria di Cristian Zanelli, giovane arbitro scomparso prematuramente.

Il programma delle semifinali:

• Ore 18.00: Gardolo vs Virtus Altogarda

• Ore 20.30: Maia Basket Merano vs JBR Rovereto

La prima sfida vedrà opposte due realtà consolidate del basket regionale come il Basket Gardolo e la Virtus Altogarda.

Grande attesa anche per la seconda semifinale, che vedrà in campo la squadra di casa, il Maia Basket Merano, contro JBR Rovereto. «Giocare davanti al nostro pubblico è un’emozione unica, spiega il capitano del Maia, Erjon Ahmeti, vogliamo regalare una serata indimenticabile ai nostri tifosi».

Le Final Four non sono solo una competizione, ma un momento di festa per tutto il movimento cestistico regionale. Merano si prepara a diventare il cuore pulsante del basket trentino-altoatesino, con una giornata che si annuncia ricca di emozioni e spettacolo.

CALENDARIO FINAL FOUR – MEMORIAL ZANELLI

Merano – 4 gennaio 2026 palestra Segantini in via XXX Aprile

Ore 18.00 → Semifinale 1: Gardolo vs Virtus Altogarda

Ore 20.30 → Semifinale 2: Maia Basket Merano vs JBR Rovereto

Finale: Martedì 6 gennaio ore 20