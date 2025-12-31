Franceschini lascia Rovereto al suo posto Eglione

Dicembre di addii nella DR1 trentina, dopo quelli di Molo e Broggio dalla Virtus Altogarda, Alberto Franceschini, coach della storica promozione del San Marco Rovereto dalla DR2, ha deciso di lasciare la panchina roveretana.

Il San Marco Rovereto perde il suo storico coach, autore della promozione dalla DR2 alla DR1 al termine della scorsa stagione. Il suo posto verrà preso da Simone Eglione, personaggio conosciuto da tutto il panorama cestistico regionale e che attualmente allenava l'Under 19 roveretana. L'ultima stagione in DR1 per Eglione è stata quella del 2023-24, quando a capo del Gardolo fu artefice dell'unica sconfitta della corrazzata Valsugana di coach Galetti.

Il comunicato della società:

La società prende atto della volontà di coach Alberto Franceschini di non proseguire il percorso tecnico come capo allenatore della squadra di DR1 Veneta e, nonostante i ripetuti tentativi di ricomporre la situazione, ne rispetta la decisione.

Nel corso della sua esperienza a Rovereto, il progetto societario della DR1 è stato interpretato e realizzato da coach Franceschini con coerenza e concretezza. Il campionato è stato affrontato in un’ottica di crescita e sviluppo, permettendo a numerosi atleti del settore giovanile di giocare con continuità e responsabilità in una categoria competitiva.

La società rivolge il più sincero ringraziamento a coach Franceschini per il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione ai nostri colori dimostrate fin dal suo arrivo nel 2020. A lui i migliori auguri per il futuro.

La guida tecnica della DR1 viene affidata a coach Simone Eglione, che ricoprirà il doppio incarico di capo allenatore della squadra DR1 e dell’U19.

Nel suo lavoro, coach Eglione sarà affiancato da coach Juan Pablo Costa nel ruolo di assistente allenatore.

Dal punto di vista organizzativo, lo staff tecnico e il gruppo squadra faranno riferimento ai team Manager Tovazzi e Pezzato.

La società augura buon lavoro allo staff e conferma la piena fiducia nel percorso sportivo e organizzativo intrapreso.