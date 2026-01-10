Ultimo turno d’andata per la DR1

Tredicesima ed ultima giornata del girone d’andata, dove solo i Lagorai Wolves possono scendere in campo abbastanza rilassati, in virtù della buona posizione in classifica.

Anticipo del sabato sera che vede l’esordio in panchina per coach Eglione, chiamato a salvare la situazione complicata, con il San Marco Rovereto che andrà a giocare sul campo della Virtus Isola della Scala, con i veneti considerati ad inizio stagione come una possibile diretta concorrente, ma che nel tempo ha accumulato punti preziosi ed è molto avanti ai roveretani. Non sarà facile espugnare il campo della "capitale del riso” italiana, ma servono per forza punti per poter sperare. Non di certo il più semplice degli esordi per il nuovo coach, che ha già visto una sconfitta nella semifinale di coppa. C’è da dire che ci sarà. l’esordio in campionato di Pizzini, la sua esperienza speriamo che porti idee e punti.

SABATO, 10 GENNAIO 2026 ore 20:30

VIRTUS ISOLA D.SCALA (4-7) - SAN MARCO ROVERETO (1-10)

Partita decisamente alla portata per i Lagorai Wolves di coach Bianchi, chiamati a produrre risultati contro la non strepitosa Buster Verona, penultima in classifica e non di certo così pericolosa. Partita ovviamente da non sottovalutate, il rientro dalle festività e l’inattività non aiutano, ricordiamo che la formazione con sede a Civezzano non era riuscita a qualificarsi alle Final Four di Coppa appena svoltesi. Ippedico & co., Devon assolutamente tornare alla vittoria per stare in scia al duo di. testa e non farsi coinvolgere dal “traffic jam” a ridosso del terzo posto.

DOMENICA, 11 GENNAIO 2026 ore 18:30

LAGORAI BASKET (8-3) - Buster Verona (2-9)

Scontro particolarmente delicato per la Virtus Altogarda di coach Di Salvatore, che affronterà domenica sera in trasferta, l’XXL di Pescantina, formazione che viaggia a pari punti e inutile dirlo, direttissima concorrente per agganciare il salvifico ottavo posto. Non sarà una partita facile, innanzitutto gli avversari che proveranno a difendere il proprio campo e la propria posizione, poi la questione psicologica in casa Virtus, reduce da una scottante sconfitta nella finale di Coppa, manifestazione che doveva essere vinta visto il blasone e il fatto di essere in una categoria superiore rispetto alla vincitrice Maia Merano. Situazione in panchina sempre complicata per i rivani, a corto di uomini d’esperienza, la Virtus non vince da novembre e nel frattempo ha perso anche gli “esodati” Molo e Broggio. Impensabile credere che gli operosi Lavezzari, Martinatti e Lever, si facciano carico dell’intera salvezza della Virtus, serve uno scossone. Inutile dire che in caso di sconfitta, si aggiungerebbe un ulteriore tomo alla difficile situazione nella quale sta navigando la formazione trentina.

DOMENICA, 11 GENNAIO 2026 ore 20:00

XXL PALLACANESTRO (3-8) - VIRTUS ALTO GARDA (3-8)

La classifica

Panoramica ultima giornata girone d'andata